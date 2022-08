Direktor Cibone: Na minimumu sam jer klub nema novca. Ne želim da netko kaže da sam došao uzeti pare

Do skupštine klubova ABA lige, koja će se 26. kolovoza održati u Baru, po pitanju Cibonine sudbine sve će biti jasno. Ne zadovolji li hrvatski prvak do tada tražene uvjete, a najvažniji je financijsko jamstvo da neće odustati od natjecanja usred sezone, kluba kojem se tepalo "vukovi s Tuškanca" više neće ni biti. I zato je tih tjedan dana sav manevarski prostor koji preostaje vodstvu kluba, prije svega direktoru Ivanu Matasiću, da završi započeto. A nekadašnji član uprave HEP-a ističe:



– Radimo neprekidno i nije rijetkost da me i kasno navečer vidite u uredu. Baš smo ovih dana bili s jednim domaćim investitorom koji je pristao biti dio ekipe, dakako, ako uspijemo dogovoriti obročnu otplatu duga sa svim vjerovnicima. A kada i ako svi na to pristanu, trebat će nam dvije do tri godine da izađemo iz ove situacije. Svi vjerovnici moraju shvatiti da nitko neće doći s pet milijuna eura u kešu i odjednom riješiti sve dugove.