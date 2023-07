Izbornik Sesar: U Dublinu s Ircima neće ići glatko kao u Opatiji

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija u petak je doputovala u Dublin gdje ju ove subote čeka treća utakmica posljednje runde pretkvalifikacija za Eurobasket. Nakon "plus 40" u Opatiji (89:49), izabranike Josipa Sesara čeka uzvratna utakmica s Ircima u rasprodanoj dvorani.

Osim toga, Irci će biti moralno osnaženi i s uvjerljivom gostujućom pobjedom protiv Luxemburga (96:76) u kojoj utakmici su zablistala dvojica tamnoputih Iraca - Igiehon s 20 koševa i Alajiki s 13 skokova - koji se u Opatiji uopće nisu upisali u listu strijelaca. Stoga Sesar ističe:

- Po fluidnosti njihove igre znao jesam da je Irska bolja momčad no nisam očekivao njihovu tako uvjerljivu pobjedu na gostovanju kod Luksemburga koji mi se čini čvrstom momčadi. Dakako vidio sam neke nove stvari koje Irska radi na što ćemo se morati prilagoditi. Ono što smo im mi napravili u prvom poluvremenu bilo je sjajno no u drugom su se oni adaptirali pa više nismo mogli dominirati. I zato u subotu ne očekujem laganu utakmicu no s dobrim pristupom i individualnom odgovornošću u defanzivnom dijelu ne vjerujem da ćemo imati problema. No, utakmica je živa tvar...

U Dublin nisu otputovali Krajnović, Serdarušić i Menalo te Vranković koji se, svojom voljom, izdvojio iz reprezentacije.

- Krajnović, Serdarušić i Menalo ostali su u Zagrebu i oni će raditi sa Šarićem, Zupcem, Hezonjom i Smithom koji bi trenirati trebali početi 29. odnosno 30. kolovoza. Mi se u Zagreb, iz Luksemburga, vraćamo 3. kolovoza nakon čega će uslijediti slobodan dan da bismo 5. kolovoza imali prvi zajednički trening.

Tko će raditi sa zagrebačkim dijelom reprezentacije u danima odsutnosti glavnine?

- S njima će biti Ivan Perinčić plus jedan kondicijski trener a imat će i fizioterapeuta. Svi oni dobit će akcije koje igramo a moći će pogledati i video zapise s utakmica kako bi se upoznali s onim što igramo pa neka to i prođu na parketu.

Spomenuti igrači, a potom i cijela momčad, trenirat će u Poslovno-sportskom centru Agram gdje će se pripremati i za prijateljsku utakmicu sa Slovenijom (8. kolovoza) kao i za nastup na olimpijskim pretkvalifikacijama u Istanbulu (od 12. do 20. kolovoza).

- Uvjeti su sjajni, dvorana je klimatizirana, dvorana nije tijesna. Uostalom, to je prostor u kojem naši NBA igrači obično individualno treniraju.

Nažalost, ondje neće biti novog člana Utah Jazza Luke Šamanića i centra Cedevita Olimpije Karla Matkovića.

- Bio sam s njima u kontaktu i oni ovaj put neće biti s nama. Matković je prijavio ozljedu a Šamanić je rekao da se mora pripremati za novu sezonu. Zvao me njegov osobni trener Slaven Hlupić i kazao da Luka ima neke sitne ozljede ali i da mu se ugovor tek treba potvrditi pa mora ostati u trenažnom procesu kojeg oni imaju - pojasnio je izbornik.