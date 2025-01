Izbornik Islanda otkrio kako se spremaju za Hrvatsku: 'Dagura poznajem jako dugo'

Hrvatska rukometna reprezentacija je drugu fazu Svjetskog prvenstva započela uvjerljivom izvedbom protiv Zelenortskih Otoka koja je završila rezultatom 44:24. Očekivana, ali vrijedna pobjeda stavilja hrvatske rukometaše u dobru poziciju za nastavak natjecanja u drugoj grupnoj fazi.

Nakon utkamice zadovoljan je bio izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson. "Bila je to dobra utakmica nakon frustracije protiv Egipta. Lijepo je pobijediti nakon poraza, a to nam je trebalo za dobar nastavak Svjetskog prvenstva. Spremni smo za Island, no moramo biti oprezni i disciplinirani", rekao je Islanđanin.

Upravo će Island biti idući protivnik hrvatske reprezentacije. Utakmica je na rasporedu u petak, a na suparničkoj klupi je Snorri Gudjonsson. Izbornik momčadi sa sjevera najavio je susret. "Moramo napraviti pravu pripremu, Hrvatska je odlična bez obzira na poraz od Egipta i bit će to još jedan pravi test za nas", kazao je.

Otkrio je da su on i Sigursson jako dobri prijatelji u privatnome životu. "Poznajemo se jako dugo, ali neću se pripremati na način da igram protiv Dagura, nego da igram protiv Hrvatske. Iza nas su dvije fizički jake utakmice, no u dobroj smo formi i vjerujem da ćemo tako i nastaviti", otkrio je izbornik sljedećeg hrvatskog protivnika.