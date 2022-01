Iz Dinama o stadionu: Još uvijek nema dogovora, ali nadamo se da bi mogao biti gotov do 2026.

Borba je duga i sad se konačno nešto oko stadiona u Maksimiru počelo događati. Dosad smo imali samo želje, priče, izbjegavanja konkretnih odgovora. No nemojmo se zavaravati da je sad sve divno i sjajno, ali velika je stvar da su se napokon sastali predstavnici Grada Zagreba, koji je i vlasnik stadiona, te predstavnici Dinama, koji je korisnik stadiona i koji želi graditi novi stadion u Maksimiru. Gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da je sastanak održan i da postoji ideja o gradnji stadiona koja Grad Zagreb ne bi ništa koštala. Tako padaju u vodu vječne priče da su škole, bolnice i vrtići nužniji od stadiona.

Tomašević: Bit će ubrzano

– Sastanak je bio dobar, konstruktivan, raspravili smo o različitim modelima, jedan od njih je i pravo građenja. Gledamo druge gradove, poput Rijeke, ali isto tako i u Europi, kako bismo našli model koji neće ni kune opteretiti gradski proračun. Neće se iz gradskog proračuna financirati rušenje starog i gradnja novog stadiona na istome mjestu. Počeli smo razgovore, zasad smo se fokusirali na modele financiranja i partnerstva. Ne bih puno govorio o detaljima, kad dođemo do nekih opcija, informirat ćemo javnost. Odluku donosi Gradska skupština. Idući bi sastanak trebao biti krajem mjeseca. Ne može se to riješiti preko noći, to je problem koji je nastajao dva desetljeća – rekao je među ostalim Tomašević.

>>> Glasujte za najboljeg unazad 50 godina

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanimalo nas je i što o svemu kažu u Dinamu. Kakav je dogovor postignut, je li to prvi veliki korak prema naprijed?

– Prvo treba reći da nije postignut nikakav dogovor oko izgradnje stadiona na Maksimiru pa tako ni oko modela i drugih detalja. Ono što ohrabruje jest to da je na inicijativu Dinama 20. prosinca 2021. godine održan sastanak s delegacijom Grada Zagreba, na čelu s gradonačelnikom Tomaševićem. Sastanak je bio dobar i konstruktivan, usuglasili smo se oko potrebe da Grad Zagreb dobije novi, moderan stadion, primjeren glavnom gradu i Dinamu kao perjanici zagrebačkog i hrvatskog sporta. Isto tako, iskazana je i naša namjera da iznesemo projekt oko 500 milijuna kuna i namjera gradske vlasti da njihov dio investicije bude pravo građenja na zemljištu u njihovu vlasništvu – odgovorio nam je član uprave Dinama Krešimir Antolić.

Koji su sljedeći koraci?

– Prvi sljedeći korak je novi sastanak, koji će biti krajem ovog mjeseca ili u prvom tjednu veljače. Tu bismo dalje raspravljali o pravnim, financijskim, građevinskim i drugim aspektima projekta.

Znači li koncesija na 99 godina i pravo gradnje?

– Sigurno je da korištenje zemljišta u dogovorenom modelu ne bi trebalo biti manje od 50 godina, a hoće li biti više ili manje, stvar je dogovora – kaže Antolić.

Kakva je vaša procjena o troškovima gradnje, kako bi se gradnja financirala?

– Već smo o tome govorili, procjena je da bi rušenje i gradnja novog stadiona stajali oko 65 milijuna eura, uz povrat materijala od 15%. Teško je govoriti o konačnoj cijeni, jer to ovisi i o promjenama na građevinskom tržištu, cijenama rada, materijala i slično, koji se jako mijenjaju ovisno o pandemiji.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 05.12.2021.,Zagreb - Stadion Maksimir , 18. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: Dinamo - Hajduk Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Gdje bi za vrijeme gradnje Dinamo trenirao (kako prva tako i sve ostale momčadi) i igrao svoje utakmice, kako domaće tako i međunarodne?

– Jako važno pitanje za nas, to je dio paketa rješenja. Postoji pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju stadiona u Sesvetama, to je stadion od oko 10.000 mjesta, prilagođen Uefinim standardima. Svakako je to jedno od rješenja. Drugo je adaptacija stadiona u Kranjčevićevoj, međutim to je sve apstraktno, nema procjene troškova, projekta za tu adaptaciju itd. Sigurno je da nas interesira i Zagrebello, kamp u Veslačkoj, treba vidjeti i što je s time, kakva je vlasnička situacija tamo.

Prognoze su neozbiljne

Koja je vaša najoptimističnija prognoza, kada bi Dinamo mogao zaigrati na novom stadionu i koliki bi bio kapacitet stadiona?

– Neozbiljno bi bilo u ovoj fazi to prognozirati jer smo tek na početku dogovora i određivanja dinamike cijelog projekta. Nadamo se da bi uz međusobne dobre namjere stadion mogao biti gotov unutar četiri godine – zaključio je Krešimir Antolić.

Najvažnije je što se nešto ipak pokrenulo oko Maksimira, na kojem se neće još dugo moći igrati, neće plavima Uefa dugo gledati kroz prste zbog rugla s kojeg je već otišla reprezentacija.