Iz Barcelone komentirali potencijalno dovođenje Borne Sose iz Stuttgarta

Hrvatski reprezentativni branič Borna Sosa (24) jedan je od potencijalnih nogometaša koje bi mogla dovesti Barcelona kao zamjenu za lijevog beka Jordija Albu (33), izvijestila je internetska stranica njemačkog izdanja Sky Sporta.

Sosa, koji je ponikao u zagrebačkom Dinamu, od 2018. godine igra za njemački Stuttgart. Taj klub zauzima 15. mjesto među 18 klubova prve njemačke lige.

Sky Sports je naveo kako je Sosu, koji ima pet nastupa za Hrvatsku, gledao Barcelonin skaut tijekom posljednje utakmice Stuttgarta.

Hrvatski lijevi bek ima ugovor s tim klubom do ljeta 2025. godine, no prema istom izvoru u ugovoru ima klauzulu prema kojoj može otići ranije za 25 milijuna eura ako Stuttgart ispadne u drugu ligu.

Foto: Kim Price March 12, 2022: Borna Sosa of VfB Stuttgart controls the ball during Union Berlin v VfB Stuttgart, at An der Alten Försterei, Berlin, Germany. Kim Price/CSM. Photo via Newscom Photo: Kim Price/NEWSCOM

Glasnogovornik Barcelone ovu je vijest nazvao glasinom.

- Nikada ne komentiramo glasine s tržišta. Potvrđujemo samo prelaske kada se dogode jer bi smo u suprotnom svaki dan potvrđivali ili demantirali moguće transfere - rekao je glasnogovornik Ricard Amoros za Hinu.

Sosa je nedavno dvojio hoće li nastupati za reprezentaciju Hrvatske ili Njemačke, ali na kraju je završio u sastavu hrvatskog izbornika Zlatka Dalića koji priprema momčad za Svjetsko prvenstvo u prosincu.

Španjolski reprezentativac Jordi Alba, jedan od najstarijih igrača Barcelone, ima ugovor do ljeta 2024. godine. Barcelona, koja je ove sezone bila u krizi te ispala iz grupne faze Lige prvaka, nalazi se na drugom mjestu u španjolskom prvenstvu s 12 bodova zaostatka za vodećim Real Madridom.