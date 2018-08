Ivi se još ne odlazi, manjak mečeva nadoknađuje u dublu

Teški dani za Ivu Karlovića, nekad 14. tenisača svijeta! No, taj je plasman iz kolovoza 2008. godine, tada je Ivo imao 29 godina, a sada ih na leđima ima 39. U posljednjih 11 mečeva samo je dva puta pobijedio, a na ATP turniru u meksičkom Los Cabosu (tvrda podloga, nagradni fond od 808.770 USD) doživio je i treći poraz u nizu. Ovaj put bolji od našeg veterana bio je 17 godina mlađi Šveđanin etiopskog podrijetla Elias Ymer, 108. tenisač svijeta, sa 6:4, 6:3, u dvoboju koji je trajao samo 63 minute.

Sve lakše gubi servis

Ivo je i prije gubio, ali obično tijesno, čuvao je svoj početni udarac, i najbolji su mu ga teško oduzimali, no u posljednje mu vrijeme ni to ne uspijeva. Pa, je tako stariji od braće Ymer dva puta oduzimao Karlovićev servis: u desetom gemu prvog i u šestom gemu drugog seta. Smanjio se i broj Ivinih asova (sedam), a i postotak prvog servisa se nešto stanjio (54 posto).

Mnogi će, na forumima i društvenim mrežama, dobronamjerno savjetovati Karloviću da je možda došlo vrijeme da se povuče. I njegov otac Vlado nam je u nedavnom razgovoru istaknuo da bi on osobno volio da Ivo završi s jurcanjem s turnira na turnir.

- Tako vam je to, mi roditelji uvijek smo u brizi. Poželjeli smo da se oprosti od igranja još prije dvije-tri godine, ali išlo mu je jako dobro. No, sad ima dvoje djece (kći Jada Valentina ima šest godina, a sin Noah 10 mjeseci, op. a.) i bolje bi mu bilo da se okrene obitelji. Stalno smo u strahu od ozljeda i putovanja, bilo bi nam lakše kad bi se smirio – zabrinuto je govorio tata Karlović.

Ali Ivi nije lako reći zbogom tenisu. Ne odlazi mu se, a ni mi ga ne mislimo slati u mirovinu, o tome će, naravno, odlučiti on sam. Želimo samo istražiti i objasniti njegovu situaciju.

Poraz u Meksiku neće ga puno stajati jer Div sa Šalate ovaj tjedan ionako nije branio nikakve bodove. Dakle, ostat će otprilike na sadašnjoj poziciji na ATP listi (113. mjesto). A to je, što bi se reklo: ni gore ni dolje, dovoljno visoko da se osigura izravan nastup na turnirima iz najniže razine ATP Toura (250), ali nedovoljno dobro da bi se izbjegle kvalifikacije na turnirima iz kategorije Masters 1000. A Ivi se ne igraju kvalifikacije, a koliko smo shvatili iz posljednjeg razgovora s njim, ne kani niti svoj plasman popravljati na Challengerima. Dakle, hoda po tankoj žici... Za produljenje karijere hitno mu treba koja pobjeda više.

Ništa od Toronta i Cincinnatija

Najviše bodova na svom kontu (90), Karlović je osigurao ovogodišnjim polufinalom u Houstonu, a i njegov treći rezultat (45 bodova za četvrtfinale u New Yorku) iz ove je godine. Do kraja godine Ivo praktično brani 130 od trenutačnih 490 bodova (najviše u Cincinnatiju – 90, potom u Antwerpenu – 20), ali pitanje je hoće li visoki Zagrepčanin na tim turnirima i moći nastupiti. Hoće li mu to dopustiti renking?

Konkretno, kad su u pitanju turniri iz kategorije Masters 1000 u Torontu (počinje sljedeći tjedan) i u Cincinnatiju (od 12. kolovoza), Ivo je daleko od glavnih turnira. Visi i za US Open (vidjet ćemo koliko će biti otkaza) na kojem će nastupiti i slabije plasirana Mirjana Lučić-Baroni, ali uz pomoć zaštićenog renkinga (zbog ozljede). Ivi tako za popravak situacije ostaju manji turniri, najprije u Winston-Salemu, a potom u St. Peterburgu, Metzu...

Manjak pojedinačnih mečeva zbog ranih ispadanja Ivo kompenzira nastupima u paru, pa će tako u Meksiku probati s Nijemcem Begemannom.