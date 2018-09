Ivan Rakitić i Barcelona ne slažu se oko Luke Modrića

Nogometni klub Barcelona i katalonski mediji smatraju kako je nagradu za najboljeg nogometaša svijeta trebao dobiti Lionel Messi a jedini koji je javno podržao Luku Modrića bio je hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

"Čestitam majstore, sve si zaslužio i cijela Hrvatska se ponosi tobom! Hvala ti na svemu kapetane, uvijek uz tebe. Zasluženo si dobio još jednu nagradu", poručio je Barcelonin vezni igrač Rakitić preko Instagrama.

Dokapetan hrvatske reprezentacije objavio je ondje i fotografiju Modrića s dodjele nagrade.

Luka Modrić, hrvatski kapetan i vezni igrač Real Madrida, u ponedjeljak je primio nagradu krovne nogometne organizacije FIFA-e za najboljeg nogometaša u 2018. godini.

Kandidati su bili i napadači Cristiano Ronaldo te Mohamed Salah. Ronaldo nije došao na priredbu u London, a isto tako niti Barcelonin napadač Lionel Messi koji je uvršten u najbolju momčad svijeta u ovoj godini.

- Za nas je Leo najbolji na svijetu - rekao je Barcelonin trener Ernesto Valverde na konferenciji za medije u utorak.

- Svatko ima svoje mišljenje pa tako i ja. Ovo je nagrada koja se zove Najbolji (The Best), a ondje nije bilo onog igrača koji je prema našem mišljenju najbolji. Modrić je veliki igrač koji je imao veliku godinu. Nemam više ništa za dodati - izjavio je.

Opravdao je i izostanak kapetana Barcelone s priredbe u Londonu. FIFA je bila pozvala Messija koji je bio u širem izboru za nagradu The Best.

- Kada praviš zabavu, slobodan si pozvati koga želiš, a pozvani je slobodan ne doći. To nije pitanje za mene nego za njih - rekao je Valverde.

Novine Sport sa sjedištem u Barceloni osvanule su na kioscima s naslovnicom "The Best je Messi...i točka". Konkurentski list Mundo Deportivo je na svojoj naslovnici objavio: "Modrić osvojio nagradu The Best bez najboljeg".

"Hrvat iz Real Madrida je dobio priznanje u odsustvu Lea Messija, jedinog igrača Barcelone uvrštenog u idealnu postavu za prošlu sezonu", dodaju te novine.

Jedan od direktora Barcelone, Javier Bordas, u Londonu je predstavljao klub. Rekao je kako Messi nije mogao doći "zbog obiteljskog problema". Argentinac je prvo bio najavljen no onda je uoči priredbe otkazao dolazak.

- Ako se omalovažava nagrada The Best to je onda zato što ondje nije Messi. Čitav svijet zna da je on najbolji nogometaš na svijetu u svim aspektima - rekao je Bordas.

- Pogledaš poziciju na kojoj igra Modrić i što bi ondje napravio Messi...On je najbolji dodavač lopti, ima najbolju završnicu, već je godinama najbolji na svijetu te vjerujem da su svi toga svjesni - dodao je.

