Istinska nogometna legenda: Dinamov trener stoljeća, izbornik u pet zemalja, Dalićev mentor...

Jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometnih trenera Miroslav Blažević rođen je 9. veljače 1935. u Dolcu na Lašvi (BiH). Nogometom se počeo baviti u Bratstvu iz Travnika, u kojemu je već s 15 godina bio priključen prvoj momčadi. Kada je 1954. godine bio u Zagrebu u posjetu sestrama Jeleni i Dragici, slučajno je u šetnji Ilicom susreo svoga bivšega trenera iz Bratstva Zlatka Golca. On ga je poslao na trening u Dinamo. Tamo je Ćiru uskoro prvoj momčadi priključio trener Oskar Jazbinšek te ga poveo na turneju po Mediteranu i Bliskom istoku. Međutim, Ćiro nikada nije odigrao službenu utakmicu za Dinamo, jer je dobio poziv za odsluženje vojnoga roka u Čačku. Tamo je trebao ostati 18 mjeseci, ali vojni rok u međuvremenu je bio produljen na 24 mjeseca, a nakon njegova isteka za njega u Dinamu više nije bilo mjesta pa je u proljeće 1957. godine postao igrač Lokomotive, zatim Sarajeva (1957. – 1959.), a posljednji klub u Jugoslaviji bio mu je Rijeka (1959. – 1963.). Iz Rijeke je 1963. godine prešao u švicarski Sion, potom je igrao za Servette (1965.), a igračku karijeru okončao je u Moutieru (1966.).

U Švicarskoj je prvi trenerski angažman imao u nižerazrednome Veveyu (1968. – 1971.), potom je preuzeo Sion (1971. – 1976.), s kojim je osvojio svoj prvi trenerski trofej, Švicarski kup 1974., zatim Lausanne Sport (1976. – 1979.), a 1976. godine u dvije je utakmice, s Austrijom (1:3) i Švedskom (1:2), vodio švicarsku reprezentaciju. Ćiro je 1979. godine preuzeo momčad Rijeke, a u prosincu 1980. godine prihvatio je poziv Dinama. Ondje se u prvom mandatu zadržao do ljeta 1983., potom drugi put od 1985. do 1988., treći put od 1992. do 1994., a četvrti put plave je vodio u sezoni 2002./2003. Miroslav Blažević proglašen je Dinamovim trenerom stoljeća u izboru Večernjega lista, kao stručnjak koji je nakon 24 godine donio Dinamu naslov prvaka (1982.), ali i istodobno promijenio krvnu sliku cijeloga kluba te doživio neslućenu popularnost.

Osim u Švicarskoj, Jugoslaviji i Hrvatskoj, Blažević je vodio klubove u Francuskoj (Nantes: 1988. – 1990.), Grčkoj (PAOK: 1991./1992.), Sloveniji (Mura: 2003.), Kini (Shanghai Shenhua: 2010.), Iranu (Mes Kerman: 2011./2012.) i BiH (Sloboda Tuzla: 2014.). Ćiro je od ispadanja iz prvoligaškog društva spašavao Prištinu (1985.), Rijeku (1996.) i Osijek (2002.). To mu nije uspjelo sa švicarskim Xamaxom (2005.). U Varteksu je od 2003. do 2005. bio mentor izbornika vatrenih Zlatka Dalića, a u dva navrata bio je i trener Zagreba (2006. – 2008., 2012./2013.). Blažević je u jesen 2005. godine bio trener Hajduka, s kojim je osvojio Superkup.

Donedavno je bio najuspješniji hrvatski izbornik, kao četvrtfinalist Europskog prvenstva 1996. te osvajač svjetske bronce u Francuskoj 1998. godine. Hrvatsku reprezentaciju vodio je u 73 utakmice.

Bio je 2001. godine i izbornik reprezentacije Irana, s kojom se nije uspio plasirati na SP 2002., zatim reprezentacije BiH, koju nije uspio odvesti na SP 2010., a 2011. godine u dvije utakmice vodio je i olimpijsku selekciju Kine.

