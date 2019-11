Ipak se kreće: Mirko Barišić ima važne vijesti za sve navijače Dinama!

Posljednjih godina naslušali smo se priča o stadionu u Maksimiru, pogotovu nakon što je počela njegova rekonstrukcija 1998. godine. No ta rekonstrukcija nikada nije dovršena, a u taj trošni beton ulupano je oko 800 milijuna kuna.

Rekli su nam upućeni:

– Da je predsjednika Tuđmana još malo poslužilo zdravlje, za samo par mjeseci stadion bi možda bio gotov.

Nažalost, to se nije dogodilo, a nedovršeni stadion već više od 20 godina sramoti sve nas kad reprezentaciji i Dinamu dođu europski gosti. Na stranu što je nekomforan, što nema krova, što gotovo prije svake utakmice delegati upozoravaju na propuste koje onda Dinamo krpa, ali taj stadion je postao opasan, nesiguran, s trošnih tribina padaju komadi betona, padaju stakla i srećom još nitko nije stradao.

Stalno su stizala obećanja o završetku pa barem o natkrivanju zapadne i sjeverne tribine i uređenju prostorija u njima. I nikad ništa. No čini se da se sad sve malo ozbiljnije pokrenulo. Dinamo je već nekoliko puta želio i sam izgraditi manji stadion za sebe, tražio je samo od grada Zagreba zemljište. Imao je Dinamo nacrt jednog turskog stadiona od oko 10.000 mjesta koji je želio svojim novcem napraviti na Kajzerici, ali nije mu odobreno. I posljednjih nešto više od godinu dana Dinamo je ofenzivnije krenuo prema “slučaju stadion”, pogotovu je predsjednik Mirko Barišić najavljivao da će Dinamo sam financirati gradnju. Govorilo se da bi to moglo biti na Sveticama u čemu je bilo logike, jer bi ostali svi pomoćni tereni, uprava, hotel... u blizini. No nedavno je Barišić objavio:

– Naš dom bit će i dalje Maksimir, intenzivirali smo razgovore s Gradom.

Ovo je veliki korak

Moguće je da je posljednjeg dana listopada ove godine doista nešto krenulo. Gradonačelnik Milan Bandić sa svojim suradnicima sastao se s predsjednikom Dinama Mirkom Barišić i predsjednicom uprave kluba Vlatkom Peras upravo oko gradnje novog stadiona u Maksimiru. Zaključeno je da se maksimirski prostor sagledava kao kompleksna cjelina kroz urbanistički natječaj koji će riješiti pitanje nogometnog stadiona s pomoćnim terenima i atletskog stadiona na Sveticama, podzemne garaže na Borongaju....

– Mislim da je nakon tog sastanka napravljen veliki korak naprijed prema gradnji stadiona, sad je ta gradnja definitivno potvrđena – kazao nam je predsjednik Barišić i ponudio dosta optimizma:

– Ima šanse da se do kraja godine raspiše natječaj!

Prema nekim procjenama gradnja bi trajala oko tri godine, ali prvo Dinamo mora odrediti smjernice o stadionu koji će biti po standardima Uefe i Fife.

– Nemamo još nekakve moguće simulacije kako bi trebao izgledati i koliki će biti stadion, ali i na tome se radi – kaže Barišić.

Dogovoreno je s Gradom da će to biti partnerski projekt, dakle Dinamo će i financijski sudjelovati u gradnji tog dugo željenog stadiona.

– Zajednički ćemo s gradom raditi, mi smo odavno govorili da moramo imati normalan stadion i da smo i sami spremni investirati u gradnju. Nije još definirano u kojem omjeru ćemo mi, a u kojem Grad sudjelovati u tom projektu – zaključio je predsjednik Dinama.

Kako bilo, nešto se pomaknulo s mrtve točke, sad je važno da sve ne ode u ropotarnicu povijesti, da sve ovo opet ne završi na dnu nekakve ladice. Zato treba raditi brzo, dok je sve vruće jer previše puta smo se opekli raznim izjavama i najavama.

Može biti opstruiranja

Dinamo je apsolutno u pravu kad tvrdi da se na ovom Maksimiru više ne može igrati ozbiljan nogomet, no sad je valjda i Grad Zagreb shvatio da je tako. I možemo se samo nadati da sad nekakvi gradski skupštinari neće ovo opstruirati, nije nas briga za njihove dvorske borbe i podmetanja, moraju svi oni znati da je stadion potreban gradu Zagrebu.

Tek ćemo vidjeti kakvi su planovi, hoće li sjeverna i gornja zapadna tribina ostati, iako su i one već stradale, ili će sve ići iznova, od temelja.