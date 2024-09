Imamo li pravo toliko pljuvati po Dinamu i koliko smo uopće objektivni?

Povijesni Dinamov poraz u Ligi prvaka odjeknuo je snažno. Istina, nogometaši Bayerna posramili su plave kao nitko nikada u novijoj povijesti. Zadnja generacija Dinamovih igrača koja se sjeća nekog ovakvog debakla bila je ona iz 1980. kada su istim rezultatom izgubili od Veleža na nekom turniru. Naravno, razina je neusporediva jer je Dinamo ovog utorka igrao protiv jedne od najboljih europskih momčadi. Možemo pričati o određenim taktičkim idejama Sergeja Jakirovića, načinu na koji je zamislio da se momčad brani ili napada, no suština će na kraju svake rasprave ostati ista. A ona kaže da je s druge strane stajala puno bolja, moćnija, brža i spremnija skupina nogometaša selektirana po principima koji su za nas nedostižni. I u deset utakmica, Dinamo bi u svakoj varijanti gubio s pet komada razlike.

Teorije o tome kako se trebalo postaviti ovako ili onako, nemaju pretjeranog smisla. Odnosno, imaju ako ćete posegnuti za raspravama ili bolje rečeno, pljuvanju i raspravi na osobnoj razini. To je mijena koja je stalna u našem društvu, na svim razinama. Debakl protiv Bayerna još je jednom razgolitio ono o čemu se jako malo priča, a to je stanje našeg ligaškog nogometa. Jasno, na razini Bayerna nikada neće biti niti jedan naš klub, barem u našem trenutačnom svemiru. No, gdje su nam ostali klubovi ako je naš 'svemirski program' po ustroju onako posramljen. Teško možete očekivati nešto više kada nam predstavnik u elitnom europsko natjecanju dolazi iz lige u kojoj velika većina klubova nema osnovne uvjete za rad, a gotovo polovica igrača može jedva krpati kraj s krajem u financijskom smislu. Priča oko infrastrukture već je otrcana, no zastrašujuće je kako u tome ne vidimo problem. I svi ćemo ovih dana pričati o tome tko je kriv za 9:2 u Münchenu, dijeliti 'duhovite' memove po društvenim mrežama, natjecati se u pljuvanju, naslađivati se i opet praviti se glupi i zatvarati oči. Dok jedan kvart u Münchenu i Berlinu ima bolju i organiziraniju sportsku infrastrukturu, mi se još bavimo posljedicom ovog stanja. I to na poprilično neduhovit način, da se poslužim eufemizmom. O uzrocima ne pričamo, a na bilo kakvu strategiju niti ne pomišljamo. I još pljujemo po svom proizvodu. Pa ima li većeg apsurda, a o šteti da i ne govorimo. Brine li nekog kako ćemo afirmirati naše igrače, kome ćemo prodati Baturinu i dečke koji dolaze. Ili ćemo o tome kada bude kasno. Nažalost, to bi moglo biti jako brzo... Desetogodišnji ciklus ulazi u završnu fazu. A nećemo se moći skrivati iza reprezentacije dovijeka. Malo smo subjektivni, reklo bi se.

A sada druga strana priče. O nelogičnostima u sudačkim kriterijima zadnjih su godina ispisani nebrojeni novinski stupci. Tu je priča potpuno zakomplicirana, najblaže rečeno. Jeste li obratili pozornost na sudački kriterij Juana Martineza Munuere? Španjolac nije briljirao. Pogledajte još jednom kriterije kod jedanaesteraca. Najprije prvi, dosuđen nakon što je poništen pogodak zbog zaleđa. Načelno, ispravno provedena odluka, kažu napuci. No, zašto nije odmah dosuđen jedanaesterac kojega neki vrhunski sudac sigurno ne bi 'svirao'!?

- Zato što nije trebao biti na toj utakmici, već netko tko je dorastao tom zadatku - kaže mi jedan od najvećih sudačkih autoriteta u povijesti s ovih prostora...

Nitko mi ne može objasniti kako Cucurellino igranje rukom na Euru nije, a intervencija Ristovskog je za kazneni udarac. Jedanaesterac protiv Dinama nikako nije smio biti dosuđen. Usput rečeno, Uefa je prije nekoliko dana poslala nove naputke koji kažu da prije mjesec dana s Eura ništa ne vrijedi!? I konačno, Theophileovo gaženje u šesnaestercu, nakon što prvi igra loptom, također je za raspravu.

Munuera je preko noći ušao na popis elitnih sudaca. Da je napravio ovoliko pogrešaka na utakmica Bayerna i Barcelone, vjerojatno bi se na duže vrijeme oprostio od elitne razine. Pa kakav je pritisak imao na utakmici gdje jedna momčad pobijedi sa sedam pogodaka razlike!? Opet, bespredmetno je pričati o sudačkom kriteriju nakon ovakve teške blamaže, no puno stvari moramo sagledati objektivnije i prizemnije.

