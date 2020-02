Ima sportski gen: Djed je bio nogometaš, ujak rekorder u plivanju u bivšoj Jugoslaviji

Šesnaestogodišnja Tia Sakač krajem veljače nastupit će na Europskom prvenstvu u mačevanju koje će se održati u Poreču. Tia je najprije počela trenirati džudo, no zbog ozljede lijeve podlaktice na mačevanje se prebacila 2013. godine. Nakon samo nekoliko mjeseci u disciplini floret počela je ostvarivati zapažene rezultate.

Trenutačno je članica kluba Zagrebačka škola mačevanja, disciplina floret, pod vodstvom trenera Sanjina Kovačića, koji je odgojio generacije vrhunskih mačevalaca u Hrvatskoj.

Obišla je cijelu Europu

– Tia je veliki radnik. Kondicijske pripreme radi s Nevenom Žugajem, našim proslavljenim hrvačem. Kad god se pojavi mogućnost, trenira u FTC-u u Budimpešti kod Soltija Antala, doajena svjetskog ženskog mačevanja, kao i trenerica Beatrix Salomon. Obilazi kampove u Italiji, Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Češkoj, gdje upoznaje mlade sportaše iz cijelog svijeta i s njima trenira, a kampovi su obično pod vodstvom najvećih svjetskih imena muškog i ženskog mačevanja – ističe Tijin otac Milo.

Nastupajući po turnirima europske lige ECC (European Cadet Circuit) i ostalim međunarodnim turnirima, sa 16 godina obišla je gotovo cijelu Europu. Prošlu sezonu završila je na 158. mjestu, među više od 500 sportašica.

Izvrsna je učenica Prve privatne gimnazije, obožava prirodoslovne predmete. Općenito voli školu i profesore, koji, kako sama kaže, imaju razumijevanja za njene izostanke.

Tia je 2019. godine prema kriterijima HOO-a dobila status sportaša IV. kategorije. Na posljednjem, 35. Memorijalu Vladimira Mažuranića u kategoriji seniorki osvojila je prvo mjesto.

Kako uspijeva uskladiti školske obveze i nastupe, pitamo Tiju?

– Učim na pripremama i turnirima da sve stignem, profesori me potiču u sportu. Pomažu kada god treba, dobijem sve materijale od njih, a kada nešto ne razumijem, ako me nije bilo, uvijek će mi to dodatno objasniti ili doći sat ranije u školu na konzultacije. Imam status sportaša pa obveze u školi rješavam po dogovoru. Testove moram pisati redovito, jedino ako nisam u Zagrebu. Onda imam mogućnost dogovora s njima kada bi mi bilo najbolje da pišem.

Koliko je to skup sport?

– Sport je dosta skup, imamo puno opreme. Ta oprema mora zadovoljavati FIE sigurnosne kriterije tako da većinom moram kupovati kvalitetnu opremu. Sve što se može pokvariti ili puknuti moramo imati najmanje dvije rezerve. Ja ih uvijek imam pet jer tako sam sigurna. Imam dva odijela za mačevanje. Određena oružja bolje su kvalitete pa njih također koristim samo za turnire, a ove lošije za treninge. Do sada sam puknula više od dvadeset klingi (oštrica floreta), a jedna stoji sto eura. Većina turnira održavaju se izvan Hrvatske pa su i putovanja skupa.

Sportski gen u obitelji

Pomaže li savez ili HOO u financijskom smislu?

– Ne, sva putovanja na turnire i pripreme plaćaju mi roditelji.

Kakva su očekivanja od nadolazećeg Europskog prvenstva?

– Ovo mi je prvo Europsko prvenstvo, tako da nemam nikakva očekivanja. Nadam se da će biti dobrih rezultata, ali ne razmišljam previše unaprijed jer tako si samo stvaram pritisak. Nadam se da će biti lijep turnir. I nadam se da će se moji treninzi i trud isplatiti – zaključila je Tia.

A sportski gen u obiteljskom stablu Sakačevih poznat je. Djed joj je bio Kruno Čović, zagrebački nogometaš i trener, ujak Davor Čović rušio je rekorde Jugoslavije u plivanju, a bratić joj je Fran Paškvalin, naš bivši vaterpolski reprezentativac.