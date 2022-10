Ikona koja je pričala o pušenju Brozovića suspendirana, na klupi zapalio cigaretu

Belgijski prvoligaš Royal Antwerp suspendirao je svog igrača Radju Nainggolana na neodređeno vrijeme, piše portal Goal. Iako već ima 34 godine i na zalasku je karijere, nekadašnji član Intera i Rome još je uvijek nestašan. Naime, veznjak kojeg zovu Nindža odlučio je zapaliti cigaretu na klupi ekipe uoči utakmice protiv Standarda, koju je Liege dobio s 3:0.

Prije samo nekoliko dana, pak, tamošnja ga je policija zaustavila dok je vozio bez vozačke dozvole. Royal Antwerp nije se oglasio oko prvog incidenta, ali nakon drugog nisu mogli šutjeti. Objavili su kako je bivši belgijski reprezentativac suspendiran do daljnjega te odsad nije u planovima momčadi.

Radja Nainggolan had smoked at the bench in the Standard - Antwerp match.



Antwerp sent him to Antwerp B Team. pic.twitter.com/O2adYeC3u2