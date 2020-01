Ida: Život je posvećen skijanju, faks je tu da ne zahrđa mozak

U 14. ženskoj sljemenskoj utrci Svjetskog kupa hrvatske boje branit će danas (u 13 sati i 16.15) Leona Popović (22) i Ida Štimac (19). Zbog teških ozljeda (prednji križni ligamenti koljena) ovih djevojaka lani na Sljemenu nije bilo, no ove su godine zdrave i vrlo motivirane.

Leona je s ozljedom imala dvostruki peh pa se oporavljala gotovo godinu i pol.

– Teško mi je sve palo jer sam nakon prve operacije morala ponovno na rekonstrukciju koljena. Nisam pala, nisam ja bila kriva za ozljedu, nego prvi put naprosto nije dobro ispalo i to me prilično pogodilo. Još kada sam padneš na stazi, to nekako i prihvatiš, a ovako je to puno teže.

Ozljede ih nisu pokolebale

No Leona je veliki borac.

– Nažalost, mi koji se bavimo skijanjem naprosto moramo prihvatiti da su i ozljede dio ovog sporta. A tek tu se vidi koliko si mentalno jak.

I doista, zacijelo je vrlo teško gledati natjecanja iz bolničkog kreveta ili na štakama.

– Da, to je uistinu teško – slaže se Leona i dodaje:

– Meni je bilo tim teže što su dečki bili jako dobri pa bi me povukla želja. No, izdržala sam jer znam zašto sve to radim. Štoviše, mene je to još više motiviralo da još jače radim na rehabilitaciji.

U tom mukotrpnom procesu našla se i Ida Štimac.

– Moji problemi s koljenom počeli su puno prije no što mi je popucao prednji križni ligament. Dugo se to vuklo, a nakon što je puknulo, trebalo mi je osam mjeseci da opet stanem na skije. Oporavak je bio toliko dug jer sam uz operaciju prednjeg križnog ligamenta imala i operaciju meniska koja dosta usporava.

Mlada Riječanka nada se da joj je ovo prva i posljednja velika ozljeda.

– Svi znamo da su to teške ozljede, no nitko toga nije sasvim svjestan dok se s tim ne suoči sam. Ja sam oko sebe viđala puno ozlijeđenih, no tek kada sam se i sama ozlijedila, shvatila sam što znači provesti osam mjeseci po rehabilitacijskim klinikama i u rehabilitacijskim treninzima. A nakon svega slijedi i jedan psihološki trenutak koji nije jednostavan. Skijanje je specifično i, koliko god sam bila spremna započeti s punim treninzima, opet je to potpuno druga priča. Srećom, sve više to zaboravljam i to je jako važno jer, ako vam ozljeda ostane u podsvijesti, onda to može biti problem.

Vrijeme apstiniranja od skijanja Ida je iskoristila na pametan način:

– Iako nikad nije pravo vrijeme za ozljedu, meni se poklopilo da se ona dogodila baš kada sam bila maturantica. Iskoristila sam slobodno vrijeme da bih maturirala i upisala fakultet. A upisala sam komunikacijski menadžment. S obzirom na to da sam ja komunikativna osoba, rekli su mi da je bi to meni dobro išlo, a to je nešto što je danas jako važno u svim segmentima života, pa tako i za nas sportaše. Pogotovo za one koji nisu komunikativni i ne znaju se nametnuti, a to je, da biste privukli sponzore, važno.

No Idi je skijanje još uvijek prvi izbor u životu.

– Faks mi je tu zasad da mi ne zahrđa mozak, a ja sam svoj život posvetila skijanju. Marljivo radim, nadam se da ću se pomalo vraćati u formu i da će mi se to jednom sve vratiti.

Početak staze je najvažniji

Tako razmišlja i Mrkopaljka Leona:

– Nakon ovih i za mene iznenađujućih prvih bodova u slalomu, jedan od mojih ciljeva jest i da ove sezone u veleslalomu osvojim bodove. Na treninzima mi veleslalom jako dobro ide, baš kao i u Europa kupu, pa se nadam barem jednom dobrom rezultatu.

Leona je upisala sportski menadžment na Aspiri.

– Studij mi trenutačno nije toliko važan koliko i skijanje, ali mi je važan za ono što dolazi poslije skijanja. Učim kad stignem, najviše nakon sezone, a ponekad i između treninga kada se osjećam da bih neko slobodno vrijeme koje imam na raspolaganju mogla korisnije iskoristiti.

S obzirom na to da za sljemensku stazu kažu da je teška i za muškarce, kako li je za skijašice?

– Staza je jako duga i traži dobru kondicijsku pripremu. No meni je uvijek najvažniji početak svake staze pa tako i ove. Stoga na start jako pazim i na treninzima. Meni je jako važno kako ću startati jer se ja na pola staze ne mogu popraviti, moram ući u dobar ritam već od samog početka – ističe Leona.