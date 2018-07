Ibrahimović sjajan gol zasjenio urnebesnom izjavom nakon utakmice

Zlatan Ibrahimović u pobjedi 3:1 Los Angeles Galaxyja kod Philadelphia Uniona zabio je novi gol.

Šveđanin je sjajno zabio za 2:1 i tako stigao do petog gola u MLS-u.

Novi sjajni potez zasjenio je izjavom nakon utakmice.

It had to be him. @Ibra_official makes no mistake. #PHIvLA pic.twitter.com/W8sM6wKKPa