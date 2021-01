NOVI SUIGRAČ

Ibrahimović pokušao pozdraviti Mandžu na "slavenskom jeziku", nije dobro ispalo

- Mandžukić ne govori puno. Pokušao sam ga pozdraviti na "slavenskom", na talijanskom jeziku... Trener ga je čak pitao želi li nešto reći momčadi, ali on je to odbio. On nije govornik i to je u redu. Vrlo je koncentriran - rekao je Ibrahimović.