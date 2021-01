UFC 257

UŽIVO McGregor se bori protiv Poiriera u velikom spektaklu u Abu Dhabiju

- Imam motivacije koliko god treba. Zašto se borim protiv Dustina? Znate što radi pravi dvostruki prvak? Ono što je već napravio, on to ponovi, to radi pravi prvak - rekao je McGregor uoči borbe na pitanje o motivaciji.