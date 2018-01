I ova Cedevita udaljava se od sanjanog prolaza u Euroligu

Zacijelo je loš osjećaj kada usred natjecateljske sezone u Europi morate igrati “prijateljsku” utakmicu jer ste dva kola prije kraja ostali bez ikakvih izgleda za prolaz dalje. A baš takav slučaj večeras je s košarkašima Cedevite (20.15), ali i njihovim gostima iz Trenta. Kako su Lokomotiv (4-0) i Budućnost (3-1) bodovno odmakli Trento (1-3) i Cedevita (0-4) više nemaju nikakvih izgleda za prolaz u četvrtfinale.

Sve što Cedeviti preostaje jest boriti se za počasnu pobjedu kad joj se već u Eurokupu dogodilo puno lošije izdanje nego lani. Lanjska Cedevita s trenerom Veljkom Mršićem bila je uspješnija, no nije prošla i zbog peha da se u njezinoj skupini nađu kasniji finalisti natjecanja Unicaja i Valencia.

Lošije nam djeluje ovosezonska Cedevita i u ABA ligi koja četiri kola prije kraja ligaškog dijela gotovo pa i nema izgleda za prednost domaćeg terena u doigravanju jer su im se dogodila čak tri kiksa (Igokea, Cibona, Olimpija). Sa skorom 13-5, Zagrepčani zaostaju za Zvezdom (15-3) i Budućnosti (15-3) i jedina im je nada u tome da pobijede Budućnost s više od šest razlike i da se “đetići” spotaknu protiv srpskih klubova Partizana ili FMP-a.

Utjeha domaćim trofejima

No, sve nam ovo liči na još jednu sezonu u kojoj će se naš najjači košarkaški klub morati zadovoljavati isključivo domaćim trofejima. A s obzirom na financijsku vrijednost momčadi u odnosu na hrvatske konkurente, to im ne bi smio biti problem. Štoviše, neosvajanje naslova prvaka i po peti put zaredom bio bi debakl.

Ovog košarkaškog kroničara žalosti nemala vjerojatnost da Euroligu u Zagrebu nećemo gledati tako skoro jer Cedevita nikako ne uspijeva složiti momčad takvih kapaciteta. Pri tome o prolazu kroz Eurokup niti ne razmišljamo, nego kroz ABA ligu u kojoj Crvena zvezda posljednje tri godine prilično čvrsto drži “pole position” i osvaja bez većeg stresa.

Za razliku od konkurenata, koji su se svi pojačavali (Zvezda, Budućnost, Partizan), Cedevita se čak i oslabila otpuštanjem Murphyja. No, trener Jure Zdovc uvjeren je da će mu taj potez donijeti zadovoljniju svlačionicu i klupu jer će, sada, na vanjskim pozicijama biti manja gužva.

Može li Musa vući kao Dončić?

Nažalost, u ovogodišnjem sastavu nedovoljno je napadačkog talenta, a najviše ga ima u najmlađem cedevitašu Džananu Musi (18). Osim toga, Cedevita ne igra obranu kakvu je Zdovc priželjkivao i koja bi omogućila više lakih koševa, a u napadu se previše živi od šuterskog dana. Zapravo, većinu svojih važnijih pobjeda, cedevitaši su dobili zahvaljujući vrlo visokom postotku vanjskog šuta, a kada bi to izostalo, u pravilu bi izostale i pobjede jer drugog načina da se pobjeđuje (recimo igrom iz reketa) baš i nema.

Nekako nam se čini da u vodstvu kluba imaju predobro mišljenje o igračima koje su doveli pa se još uvijek nadaju nekom čudu. No, svake godine se proračun po sitno kreše, a i u sportu vrijedi ona “koliko para, toliko i muzike”. Doduše, ove godine imaju skupljeg trenera nego lani, no njega treba pustiti neka sa svojom vizijom izgura sezonu do kraja.

Cedevita je ove sezone prvi put imala četiri Amerikanca istodobno, a nama se čini da bi bilo bolje da su za taj novac kupili nekog kapitalca na mjestu razigravača i Nicholsa koji je ponajveći profesionalac od svih. Bolje pravog američkog razigravača platiti 500.000 nego za toliko kupiti dvojicu koji ne mogu biti igrači prevage.

No, nećemo širiti pesimizam jer ga je u hrvatskoj košarci ionako odviše. Uostalom, u sportu se katkad događaju i čuda, no za ovo o kojem sanjarimo supertalentirani Džanan Musa bi se do kraja sezone trebao pretvoriti u isto ono što je i Luka Dončić za Real.