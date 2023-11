Hrvoje Vejić: 'Ne pobijedi li Hajduk, sve pada u vodu'

S obzirom na ono što je Rudeš pokazao u dosadašnjem dijelu prvenstva, u današnjoj utakmici na Poljudu s Hajdukom ne bi trebalo biti previše upitnika?

– Slažem se, ne bi. Iako, Hajduk je jako oslabljen neigranjem trojice lidera u momčadi, Livaje, Krovinovića i Melnjaka. No Rudeš ima samo tri boda i ako tu kiksamo, onda to nije to. Onda sve naše ambicije padaju u vodu. Naravno, Hajduk je favorit na papiru, ali mora to pokazati na terenu. Prema izjavama Tonija Golema vidim da su u Rudešu iznimno optimistični – počeo je Hrvoje Vejić.

Kaže Golem da Rudeš dolazi po bod?

– To je realno razmišljanje. Činjenica je da su se digli zadnjom utakmicom. No Hajduk ima kvalitetu koja bi mu trebala garantirati prevagu.

Dosta se u posljednje dvije godine pričalo o tome kako Hajduk izgleda bez Marka Livaje.

– Statistika govori da Hajduk bez Livaje jako loše prolazi u proteklom razdoblju. No tu se uvijek vraćam na ono što Hajduk ima, a Rudeš nema. Optimističan sam i vjerujem da će Hajduk nastaviti niz i u dobrom ozračju dočekati derbi u Osijeku. Ta će utakmica dati odgovor na razna pitanja – kaže Vejić.

Kritike Krovinoviću

O tim pitanjima sigurno razmišlja i trener Mislav Karoglan. Unatoč pobjedi u Koprivnici, Livaja je govorio o problemima koje Hajduk ima u ofenzivnom dijelu igre ističući da tako ne igraju ozbiljne momčadi...

– Hajduk je u Koprivnici pokazao dva lica. Jedno je poluvrijeme bilo jako dobro, a drugo jako loše. Istina je valjda negdje u sredini. Igrači su dosta pod pritiskom svega što se događalo. Međutim imam dojam da se Hajduk prerano povukao u toj utakmici, no bez obzira na izostanke Hajduk, može do nove pobjede jer se samo tri boda broje.

Izuzmemo li Livajin utjecaj, koji je to Hajdukov glavni forte u ovom trenutku?

– Hajduk u ovom trenutku kvalitetom ima pokrivenu momčad. Naravno, postoje i drugi problemi. Primjerice, Odjidja Ofoe ne prikazuje ono što je prije bio slučaj, još čekamo Kalika, Trajkovski još nije pokazao ono za što je doveden... Vjerujem da Hajduk ima te unutarnje zalihe i Karoglanova je zadaća dovesti sve te igrače na maksimum forme.

Kako vidite igru Filipa Krovinovića, neki će reći da u njoj ima previše odgoda i povratnih paseva, premalo proigravanja prema naprijed?

– Krovinović u zadnje vrijeme trpi velike kritike i vjerojatno mu nije lako. Znam koliko želi pokazati svoj potencijal i koliko naporno radi. On je jedan od lidera ove momčadi i pokreće suigrače. Svaki put kada on izađe s terena, njegov se izostanak vidi. Krovinović, čak i kada je lošiji, Hajdukova igra pada. Vjerujem da će iskoristiti nadolazeću stanku kako bi pronašao sebe i svoju igru.

A kakav ćemo rasplet lige gledati?

– Liga je zanimljiva. Neke momčadi imaju svoje probleme i prolaze krize. Dinamo se još uvijek izvlači. Rijeka je najstabilnija u ovom trenutku. No vjerujem da će se Hajduk i Dinamo stabilizirati nakon stanke, na zimu. Sigurno ćemo nakon toga gledati najzanimljivije prvenstvo zadnjih nekoliko godina. Uz Rijeku, vjerujem da će se i Osijek dići.

Prvenstvo je lošije

Je li, dakle, prvenstvo izbalansiranije ili lošije nego proteklih sezona?

– Kvalitetom je lošije jer su klubovi iz vrha u problemima. No zato je i zanimljivije. Bilo bi sjajno da su četiri kluba u završnoj borbi za naslov prvaka...

Govorimo li o afirmaciji mladih igrača, Dinamo i Hajduka imaju sličan problem?

– Teško je promovirati mlade igrače u trenucima kada treneru visi glava. Hajduk osim Pukštasa i Sigura, nema neka rješenja u mladim snagama. Počeo je Lauš, pa je zamijenjen... Sigurno je to plan Dinama i Hajduka, promovirati mlade igrače. No, u trenucima krize većina trenera je u istoj situaciji.

Tako je, no želimo li amortizirati pad koji se nazire, moramo se okrenuti konceptu mladih igrača?

– Hrvatska liga je razvojna i svi klubovi uvelike ovise o prodaji. Dinamo je imao nesreću s ozljedama Stojkovića i Kačavende. Svi klubovi su u sličnim problemima što se toga tiče. Prvenstvo je dugo i uz pravilno vođenje, sve se može ispraviti – zaključio je Hrvoje Vejić.

