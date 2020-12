Hrvatskom reprezentativcu nestao novčanik, a evo što se onda dogodilo

Danas u turskom Mersinu počinje Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici. Hrvatsku će u današnjim kvalifikacijama seniora predstavljati Tin Srbić (preča), Robert Seligman, Filip Ude i Jakov Vlahek (sva trojica konj s hvataljkama) i Aurel Banović (tlo). Ovo natjecanje trebalo se održati još proljetos u Bakuu, međutim svjetska pandemija ga je odgodila, a onda prije dva mjeseca i premjestila iz Azerbajdžana u Tursku. Zemlju gdje je prije nekoliko dana tamošnja Vlada uvela policijski sat, zabranila puno toga, ali i dala zeleno svjetlo da se ovo natjecanje, pod izrazito jakim epidemiološkim mjerama, ipak održi.

Ude prebolio koronu

– Uspjeli smo doći u Tursku unatoč svim preprekama. Uspješno smo prošli sve COVID testove i prije nego smo poletjeli, a čim smo stigli ovamo, išli smo na testiranje. Stigli smo u subotu rano ujutro, oko 6, već u 10 smo imali test i sve je dobro prošlo, svi smo bili negativni. Mislim da sam malo zbog cijelog tog puta i nespavanja bio malo rastresen i uspio izgubiti novčanik odmah drugi dan. Ne znam ni gdje ni kako ni kada. Bio sam se pomirio s time da je nestao pa sam morao „kemijati“, zvati okolo da blokiram sve kartice i, eto, prošla dva dana, novčanik se nekako pojavio na recepciji hotela. Netko ga je našao, donio, naravno bez novca, ali bitno je da su svi dokumenti vraćeni – istaknuo je Srbić.

Naši vježbači odradili su podij-trening.

– Na podij-treningu nisam baš briljirao, nisam uspio napraviti cijelu vježbu, bilo mi je jako, jako teško. Nadam se da danas neće biti tako i da ću se stići odmoriti do nastupa da odradim to kako treba i da uđem u finale. Jako bih želio nastupiti u finalu i, naravno, boriti se za medalje. Nadam se da će mi to poći za rukom. Naravno, nisam spreman kao što sam trebao biti, nedavno sam prebolio COVID, to me dosta vratilo unatrag, ali neću kukati, idem dan po dan – istaknuo je Ude, dok je Seligman dodao:

Sjajni naši juniori

– Svi dečki su u odličnoj formi, odgovaraju nam sprave, uvjeti su vrhunski, od dvorane za trening do dvorane za natjecanje. Hotel nam je sjajan, epidemiološke mjere su na vrlo visokom nivou, osjećamo se maksimalno sigurno. Sjajan posao odradili su naši juniori u jučerašnjim kvalifikacijama: Mateo Žugec je do posljednje rotacije bio vodeći na konju s hvataljkama, dok je Liam Rebić (ZTD Hrvatski sokol) treći na istoj spravi. Žugec je inače aktualni peti junior na svjetskim rang-listama, a donedavno je imao velikih problema s ozljedom zgloba desne ruke.