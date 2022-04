Hrvatski stručnjak zgrožen revolucionarnom nogometnom idejom!

Sve češće i češće u nogometu dolazi do velikih promjena pravila. Najpopularniji svjetski sport iz dana u dan napreduje i plod toga je što gledamo znatno regularniju igru (VAR) te manje zahtjevnu igru za nogometaše (pet izmjena umjesto tri). Uprave dvaju najvažnijih nogometnih organizacija na planetu, Fife i Uefe, trenutno su u aktivnim razgovorima oko novog pravila, a to je da se trajanje nogometnih utakmica produži s 90 na 100 minuta, odnosno da svako poluvrijeme traje 50, umjesto trenutnih 45 minuta.

Poanta iza pravila je dati više aktivnog nogometa gledateljima, jer zbog odugovlačenja vremena po utakmici se prema najnovijim analitikama igra samo 54 minute čiste žive igre od dostupnih 90 plus nadoknada. Dakle, tu nije poanta smanjiti količinu odugovlačenja jer je to praktički nemoguće (bez da se uvede 'košarkaški' sat što bi uništilo smisao nogometa), nego je više poanta čisto zakonom većih brojeva dati gledateljima veću minutažu aktivne žive igre.

Fifa je službeno potvrdila da promjene neće biti, pogotovo ne za SP u Kataru, ali oni koji dobro znaju kako funkcionira rad Fife u proteklih nekoliko godina znaju da ta službena potvrda dugoročno i u široj slici ne znači baš ništa.

"Nakon mnogih izvještaja u medijima Fifa bi htjela potvrditi da neće biti promjene pravila u pogledu trajanja nogometnih utakmica za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. ili za bilo koje drugo natjecanje", stoji u službenom izvješću Fife.

U normalnom svijetu bi nas ovakve službene izjave totalno odmaknule od pretpostavke da je promjena pravila još moguća, ali ne i kod Fife. U njihovom slučaju ovakvo izvješće je znak da je šansa još veća da će se na kraju pravilo i promijeniti, koliko god vam se to čudnim činilo. Iz Fife su slična ovakva demantirajuća izvješća dolazila i kad je u javnost izašla informacija da su počeli raspravljati o povećanju broja izmjena tijekom utakmice, a isto se dogodilo kad se počelo otkrivati da se među nadležnima razgovara o uvođenju videotehnologije u nogomet. Danas, nekoliko godina kasnije i jedno i drugo pravilo je promijenjeno, iako su iz Fife dolazila službena izvješća da se to nikako neće dogoditi.

Dakle, razgovori su među najvišim glavama u tijeku i o promjeni se ozbiljno vijeća, na internetu smo već iz svih krajeva svijeta vidjeli i pozitivne i negativne reakcije, a što o potencijalnoj promjeni pravila misle neki od bivših hrvatskih nogometnih aktera, sudaca i nogometaša?

- Totalna glupost, ljut sam na ovo. Ne vidim nikakav razlog zašto bi se to radilo. Ionako su svi ti momci na terenu uništeni ogromnim brojem utakmica koji svake godine još i raste, a sad ih oni žele dodatno opteretiti. Meni je osobno svejedno jer više ne igram, ali kad biste pitali bilo kojeg profesionalnog nogometaša rekao bi vam da to nema smisla. Pa ne da je to samo preteško za njihova tijela, nego kad će ti dečki, trenirati, jesti, živjeti? Ljudsko tijelo ovo više neće moći izdržati, ne bi me čudilo da uskoro ostanemo bez opcije i da nam roboti počnu igrati nogomet - rekao je Andrej Panadić (53), bivši reprezentativac Jugoslavije koji je između ostalog u karijeri igrao za Dinamo i veliki HSV.

Panadića najviše nervira činjenica da na najviše odluka velikih organizacija poput Fife utječu analitičari koji nemaju iskustva u nogometu.

- Pojavili su se milijuni analitičara, statističara i 'majstora' koji nikad loptu u životu nisu gurnuli niti probali pretrčati 100 metara nogometnog terena. Lako je sjediti pred kompjuterom i analizirati statističke podatke, trajanje žive igre i gledanost. Nek si ti statističari uzmu malo vremena. Prvo neka obuku dres i vide kako će im stajati, pa neka zatim obuku kopačke u kojima će prvo dobiti žuljeve, pa nek krenu malo trčati i tu će im se nakon tri treninga upaliti tetiva. Onda neka nakon toga prođu jedne pripreme, pa proći sve ozljede koje idu uz to, pa onda tek odigrati utakmicu, ne moraju ni u profesionalnom nogometu, samo u amaterskom. Neka probaju i onda se mogu javiti kasnije - ističe Panadić, te zaključno dodaje:

- Analiziraju li ti ljudi ljudsko tijelo imalo? Razmišljaju li uopće o tome? Samo da analiziraju kako izgleda tijelo jednog igrača kad igra produžetke, prestali bi s ovim glupostima. Da tri dana nakon igranja 100 minuta plus nadoknada igrač opet mora igrati toliko? To nema veze s normalnim.

Perspektivu nogometnog suca o ovoj potencijalnoj velikoj provjeri dobili smo od Borislava Bezjaka, cijenjenog bivšeg hrvatskog saveznog nogometnog suca s iskustvom u ondašnjoj Prvoj ligi Jugoslavije.

- S obzirom na zamjene i prekide utakmice moralo bi se napraviti neko mjerilo koliko točno treba produžiti utakmicu, ali u načelu sam za jer se puno vremena izgubi u utakmici od 90 minuta pa nedostaje te igre. Najviše vremena se gubi kod duela u zraku gdje se i ispružena ruka često okarakterizira kao lakat pa igrači to koriste i izležavaju se kad žele dobiti na vremenu. Za VAR, zamjene i proslave pogotka se mjeri posebno vrijeme koje ide u nadoknadu, ali za ovakve situacije s izgubi najviše nenadoknađenog vremena. Uglavnom, slažem se s odlukom za duže trajanje utakmice, samo treba naći točnu minutažu za produžiti, bilo to pet, sedam ili osam minuta.

Zanimljivo je Bezjakovo viđenje i na utjecaju ove potencijalne promjene na fizičku spremu nogometaša i sudaca, totalno drukčije od prethodnog sugovornika Andreja Panadića.

- Za igrače nema nikakvih problema. Igrači danas uz sebe imaju razne nove tehnologije za fizički pripremu, napredniji su i neće ni osjetiti tu razliku do deset minuta. Oni su toliko fizički pripremljeni da uopće nije ni pitanje mogu li to izdržati. Ne bi ta promjena imala utjecaj ni na fizičku spremu sudaca, jer se suci ne pripremaju za 90 minuta za utakmicu prije suđenja, nego za puno više, tako da bi u 90. minuti još bili na optimalnoj snazi - zaključio je Bezjak.