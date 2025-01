Hrvatski rukometaši večeras igraju protiv legende Zagreba. Konačno su u punoj snazi

Rukometaši Hrvatske odradili su šest dana pripremam u Prelogu a večeras će (20.15 sati) u varaždinskoj Areni odigrati drugu pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva koje u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj počinje 14. siječnja. Hrvatska će ugostiti Sjevernu Makedoniju. Tu reprezentaciju od 2021. godine vodi Kiril Lazarov. Koji je u svojoj karijeri srušio jako puno rekorda. Za reprezentaciju je igrao pune 24 godine, bio je na sedam svjetskih prvenstava. Odigrao je 236 susreta i zabio više od 1700 pogodaka. Ukupno pet godina proveo je u rukometnom klub Zagreb. A bio je član Veszprema, Ciudad Reala, Barcelone, Nantesa i u svakom klubu ostavio neizbrisiv trag. Hrvatska je posljednji put protiv te ekipe igrala u Poreču prije dvije godine na Croatia kupu i slavila 40:34.

Jači za "nijemce"

U odnosu na prijateljsku utakmicu protiv Italije u Poreču (36:20), izbornik Dagur Sigurdsson, može računati na igrače njemačke lige koji su tada bili na tribini – Duvnjak. Martinović, Cindrić, Kuzmanović i Mamić, ali i na trojicu koje klub nije pustio na te prve pripreme – Cindrić, Grahovac, Šušnja. Utakmicom protiv Sjeverne Makedonije počinje borba za mjesta u rosteru od 18 igrača koje će Sigurdsson prijaviti za turnir. Svoje mjesto među 18 tražit će i Ivano Pavlović, mladi srednji vanjski Zagreb,a koji je oduševio svojom izvedbom protiv Italije.

- Moram reći da se u Prelogu jako dobro radilo, trenirali smo dvaput na dan. Svi se trudimo, dajemo sve od sebe, ispunjavamo zadatke koje nam daje izbornik – priča Pavlović.

Protiv Italije ostavili ste sjajan dojam?

- Istina, ušli smo svi u utakmicu koncentrirano od prve minute, pa tako i ja kada sam dobio priliku. Činjenica je da Italija nije igrala s nekoliko najboljih igrača li to ne umanjuje našu uvjerljivu pobjedu. Italija će biti sigurno ugodno iznenađenje na svjetskom prvenstvu, Pokazala je to i nedavna prijateljska utakmica kada su u gostima pobijedili Švicarsku.

Novi je izbornik?

- Ovo je prvi potu da me u karijeri trenira stranac. Do sada su to sve bili uglavnom domaći treneri. Donio je puno novosti, ima tu puno skandinavske škole rukometa.

Večeras druga priprema protiv Sjeverne Makedonije?

- Riječ je o reprezentaciji koja iz godine u godinu napreduje. Imaju nekoliko sjajnih pojedinaca poput Mitrevskog na vratima, Peševskog na crti, te Kuzmanovskog na vanjskim pozicijama. Mi ćemo u toj utakmici pokazati sve ono što smo trenirali proteklih dana u Prelogu, sigurno će tu biti nekih taktičkih zamisli koje moramo ostvariti na parketu. U svakom slučaju očekujem punu dvoranu, za Varaždin je ovo glavna provjera uoči svjetskog prvenstva – istaknuo je Pavlović.

U petak u zagrebačku Arenu stiže Slovenija. Prvo ćemo s njima odigrati prijateljsku utakmicu, a onda po svemu sudeći i službenu, u drugom krugu?

- Slovenija je na olimpijskim igrama u Parizu pokazala što može. Ostali su za malo bez medalje, na kraju su bili četvrti. U Parizu smo protiv njih u početku vodili da bi na kraju izgubili. Pokazalo se da je taj poraz bio koban za plasman u četvrtfinale. Bez obzira na to što je prijateljska, bit će to prava, muška utakmica. Dobro je da ćemo malo osjetiti atmosferu koja nas čeka u Arneu tijekom turnira. Uvjeren sam da će nas u prijateljskom susretu bodriti 15 000 navijača i na toj utakmici moramo pokazati da smo kvalitetni za visoka mjesta na SP-u.

Kakva je situacija s Vašom ozljedom koju ste dobili na zadnjoj reprezentativnoj akciji pa niste mogli pomoći klubu, Zagrebu, u Ligi prvaka...

- Ozljeda je prošlost i zahvalan sam stručnom stožeru što su me opet pozvati i dali mi priliku.

Kakav je osjećaj nekoliko dana prije početka svjetskog prvenstva?

- Ima najviše pritiska zato što igramo doma. Imamo veliku obavezu prema brojnim navijačima da ih ne razočaramo, kao što smo možda to napravili 2018. godine kada kao domaćini europskog prvenstva nismo uspjeli izboriti polufinale. Naravno, imam brojne pozive oko ulaznica i to moram riješiti u ovih par dana tako da sam miran nekoliko dana prije početka furnira ali i za vrijeme turnira.

Idemo do kraja

Prvi suparnik nam je Bahrein?

- Da, reprezentacija o kojoj ne znamo puno, ne pojavljuju se često na svjetskoj sceni. Sigurno da imaju određenu kvalitetu čim su se plasirali na svjetsko prvenstvo.Sigurno ćemo pogledati dosta snimaka njihovih utakmica i dobro proučit što su im jače, a što slabije strane. Bitno je da u turnir uđemo s pobjedom, da napravimo dobru atmosferu. Ono pravo čeka nas u drugom i trećem kolu kada ćemo igrati protiv Argentine i Egipta. Čuo sam da nema više ulaznica za te utakmice i vjerujem da ćemo uz pomoć navijača ostvariti sve pobjede i tako dočekati Sloveniju i Island u drugom krugu – zaključio je Pavlović.

Hrvatska će nakon susreta protiv Sj. Makedonije prespavati u Prelogu, jer Dagur Sigurdsson ne želi da dečki troše vrijeme i razmišljaju o pakiranju na dan utakmice pa će radije dan kasnije preseliti u Karlovac koji će biti njihova baza za vrijeme Svjetskog prvenstva.