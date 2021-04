Hrvatski košarkaši sjajni u NBA: Bojan Bogdanović zabija 'kao na traci'

Sva tri vodeća sastava Zapadne konferencije američke profesionalne košarkaške NBA lige, Utah Jazz, Phoenix Sunsi i Los Angeles Clippersi, ostvarili su pobjede u svojim susretima, a hrvatski igrači Bojan Bogdanović, Dario Šarić i Ivica Zubac imali su zapažene uloge.

Bogdanović je bio prvi strijelac Utaha u 106:96 domaćoj pobjedi protiv Oklahoma City Thundera, on je za 25 minuta provedenih u igri postigao 23 koša (šut za dva 5-11, trica 1-3, slobodna bacanja 10-10) uz sedam skokova i jednu asistenciju.

Jazz je loše ušao u dvoboj, gosti iz Oklahome su krajem prve četvrtine imali 17 pogodaka prednosti (31-14), no već do poluvremena domaći su preuzeli vodstvo koje je u nastavku raslo sve do najvećih 25 razlike (98-73) početkom četvrtog djela. Do kraja dvoboja Thunder je uspio tek ublažiti poraz.

Uz Bogdanovića, u domaćem sastavu istaknuli su se i Donovan Mitchell s 22 ubačaja te Rudy Gobert s 13 poena, 14 skokova i sedam blokada, dok je najefikasniji kod gostiju bio Luguentz Dort sa 42 koša, ali niti njegova rekordna večer nije spasila Thunder sedmog poraza zaredom.

Utah sada ima omjer pobjeda i poraza 41-14 te i dalje drži vrh Zapada i čitave lige, dok je Oklahoma City sa 20-34 na 13. mjestu Zapada.

Dario Šarić je u 106:86 domaćoj pobjedi Phoenix Sunsa protiv lanjskih finalista Miami Heata sudjelovao s 13 koševa (šut za dva 4-4, trica 0-1, slobodna bacanja 5-5), pet skokova i dvije asistencije za 17:56 minuta provedenih u igri.

Kao i Utah, Phoenix je sporije krenuo u dvoboj, krajem prve četvrtine gubio sa 13 razlike (21-34), no već do poluvremena preuzeo vodstvo, a dobrim otvaranjem nastavka stvorio dvoznamenkastu prednost koju više nije ispuštao.

Najbolji kod Sunsa bio je DeAndre Ayton sa 19 ubačaja i 13 skokova, dok je Jimmy Butler ubacio 18 za Heat.

Phoenix je drugi na Zapadu sa 39-15, dok je Miami šesti na Istoku sa 28-26.

Ivica Zubac je u šestoj uzastopnoj pobjedi Clippersa, ovoga puta na gostovanju kod Indiana Pacersa sa 126:115, sudjelovao sa 14 koševa (šut za dva 7-8), sedam skokova i dvije asistencije.

Bila je ovo druga uzastopna utakmica Clippersa bez Kawhija Leonarda zbog ozljede desnog stopala, pa je momčad vodio bivši igrač Pacersa Pal George sa 36 ubačaja, osam asistencija i sedam skokova, Marcus Morris je dodao 22 poena za pobjednike, dok su kod Pacersa najučinkovitiji bili Malcolm Brogdon sa 29 i Caris LaVert sa 26 pogodaka.

Clippersi su treći na Zapadu sa 38-18, dok su Pacersi deveta momčad Istoka sa 25-28.

Susret Minnesota Timberwolvesa i Brooklyn Netsa odigran je s danom odgode u Minneapolisu zbog tragične pogobije Dauntea Wrighta, a dvoboj je počeo minutom šutnje u njegovu čast. Kad je susret počeo, na terenu je praktički postojala samo jedna momčad, Netsi koji su vodili od početka do kraja te ostvarili uvjerljivu 127:97 pobjedu iako u sastavu nisu imali Jamesa Hardena i kyriea Irvinga. No, zato je na terenu bio Kevin Durant koji je vodio svoju momčad sa 31 košem, dok Wolvesima nije pomoglo 27 ubačaja Anthonyja Edwardsa.

Netsi su se ovom pobjedom izjednačili s Philadelphia 76-ersima na vrhu Istoka, oba sastava su na omjeru 37-17, dok su Wolvesi posljednji na Zapadu i u čitavoj ligi sa 14-41.

Prvaci Los Angeles Lakersi su uspjeli kao gosti svladati Charlotte Hornetse sa 101:93 u dvoboju u kojem su oba sastava igrala bez svojih najboljih igrača. Ključnom se pokazala trica Alexa Carusa za vodstvo Lakersa 95:91 45 sekundi prije isteka vremena. Prvake je predvodio Kyle Kuzma sa 24 košea, Dennis Schroeder je dodao 19, a Caruso 13. Kod Hornetsa su najučinkovitiji bili Devonte' Graham sa 19 poena i Caleb Martin sa 17 ubačaja i 10 skokova.

Lakersi su sa 34-21 peti na Zapadu, dok su Hornetsi sa 27-26 sedmi na Istoku.

Vrlo je zanimljivo bilo u Portlandu gdje su Boston Celticsi svladali domaće Trail Blazerse sa 116-115. Jayson Tatum pogodio je tricu za vodstvo Celticsa 116:112 7.8 sekundi prije kraja samo da bi Damian Lillard uzvratio tricom za 116-115 5.0 sekundi prije isteka vremena. Potom je Marcus Smart promašio oba slobodna bacanja 3,5 sekunde prije zvuka sirene, no u preostalom vremenu Lillard je mogao samo baciti loptu prema obruču preko čitavog terena. Tatum je bo najbolji kod Celticsa s 32 koša i devet skokova, dok je Lillard ubacio 28 poena uz 10 asistencija za Blazerse.

Boston je s 29-26 peti na Istoku, dok je Portland s 31-23 šesti na Zapadu.

Atlanta Hawksi su u posljednjoj utakmici večeri adigrali Toronto Raptorse sa 108:103 uz 23 ubačaja Bogdana Bogdanovića, dok je Raptorse predvodio Pascal Siakam sa 30 pogodaka. Atlanta je četvrta na Istoku s 30-25, dok je Toronto 11. s 21-34.