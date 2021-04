'Luđak' koji je igrao za Dinamo završio u zatvoru: 'Bio sam bez hrane, čuli su se pucnjevi'

Luđak, kako su ga od milja zvali navijači, stigao je u Dinamo kao jedan od najkontroverznijih likova u njegovoj povijesti. Poznati argentinski patriot, Pablo Migliore (39) stao je 2013. među vratnice zagrebačkog kluba.

Doduše, nije se pretjerano zadržao. Pobjegao je (doslovno) nakon nešto voše od mjesec dana. Navodno je razlog bio Kruno Jurčić, tadašnji trener Dinama s kojim se 'el loco' (luđak) posvađao', ali i velika, ogromna vezanost za rodnu Argentinu. A baš je u njoj Pablo stekao imidž pravog zločestog dečka.

Upravo te 2013., nešto prije dolaska u Dinamo, bio je optužen za sudjelovanje u ubojstvu kojeg je izveo Maximiliano Mazzara, vođa navijača Boca Juniorsa. Zbog toga je u zatvoru proveo 40 dana.

- Optužen sam za skrivanje bjegunca, a ne znam ni ja zašto. Prikrivanje nekog ubojstva, situacija s kojom nisam imao veze. Kad si nogometaš, obično ti klub riješi sve, ali tada nije bilo nikoga. Uzeli su mi telefon. Za dva sata sam bio u podrumu s rešetkama. Nisam mogao razgovarati s obitelji. Bio sam bez hrane, nisam mogao spavati. Ponekad su se po noći znali čuti i pucnjevi iz vatrenog oružja - rekao je Migliore u intervjuu za ESPN pa opisao jedan dan u zatvoru:

- Kako izgleda jedan dan u zatvoru? U sedam se budimo svi. Bio sam u zajedničkom paviljonu, puno kreveta jedan do drugog. Nas 50, a tri kupatila. Svatko radi što inače radi. Netko uči, ja sam trčao, išao u teretanu, telefonirao i prođe dan, već je devet navečer.

Iako je imao istog odvjetnika koji je godinama zastupao pokojnog Diega Maradonu - Matiasa Morla - Pablo tvrdi da mu on nije baš bio od pomoći.

- Morla je bio odvjetnik kojeg je unajmila moja obitelj. Rekao mi je da sve poričem, to sam i napravio, ali sam i dalje bio unutra. Mislio sam, on mi je odvjetnik, moram ga slušati, a on je išao iz jedne u drugu emisiju, pričao o uzrocima… Jednog dana sam mu rekao da mi više ne dolazi i da ću mu otkinuti glavu ako ga opet vidim. Unajmio sam drugog, on mi je sve riješio i za pet dana sam bio kod kuće. Sudac mi je rekao da sam slobodan i dozvolio mi da izađem na stražnja vrata kako ne bih morao pred novinare. Ali hrpa njih me čekala pred vratima kuće. Provukao sam se, uzeo dijete i otišao da prošetam s njim. I onda sam počeo plakati - ispričao je slikovito.

Njegov dotadašnji klub San Lorenzo raskinuo je suradnju s njim, a onda je stigao u Dinamo.

- Otišao sam u Dinamo i Hrvati su mi pričali o svemu. Pokazivali su mi vježbe u teretani i govorili - dominacija. Vidjeli su u filmovima da se u zatvoru puno vježba i zamišljali su to kao iz filmova. To mi je poslije objasnio suigrač iz Boce Luis Ibanez - prisjetio se za ESPN 'el loco', koji je nakon Zagreba otišao zaigrao u Argentinos Juniorsima, Penarolu, Atletico Parani i Almiranteu, a karijeru je završio prije četiri godine u Barracas Centralu.