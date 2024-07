Hrvatski klubovi u problemima. Europa se bliži, a novih igrača nema

Nije lako sportskim direktorima klubova u ovo vrijeme prijelaznog roka. Naime, opasno se približio početak nove nogometne sezone, prvi će u pogon Rijeka, Hajduk i Osijek koji kreću sa svojim prvim utakmicama u kvalifikacijama za Europsku i Konferencijsku ligu 25. srpnja. Dinamo je tu u boljoj poziciji, oni će startati tek u play-offu Lige prvaka 20. ili 21. kolovoza, a do početka HNL-a još su dva tjedna (plavi otvaraju 2. kolovoza s Istrom).

Ostanak Perišića velika stvar

No, koliko se pate sportski direktori u pregovorima oko dovođenja pojačanja ili pak oko prodaje nekog od svojih igrača ne bi li se popunio proračun, toliko je još teže trenerima, Riječani, Splićani i Osječani sljedećeg tjedna kreću na europski put, a većinom kadrovske križaljke nisu završene.

Puno se s klupskih adresa, ili oko njih, govorilo o pojačanjima, pa i zvučnima kao što su Ivan Rakitić i Edin Džeko povezivani s Hajdukom, slovenski reprezentativci s Dinamom, zasad je najzvučniji transfer prelazak Marka Pjace iz Rijeke u Dinamo. U tu kategoriju može se svrstati i ostanak Ivana Perišića u Hajduku.

Dojam je da je dosad Dinamo napravio prilično dobar posao, ne samo dovođenjem Marka Pjace, u Maksimir je stigao potentni stoper Raúl Torrente te se očekuje potpis marokanskog stopera, Samy Mmaee od nedjelje je u Zagrebu i jučer je prolazio "torturu" strogih liječničkih pregleda plave liječničke službe. Plavi pritom nisu potrošili mnogo novca, tek su platili izlaznu klauzulu za Pjacu koja je iznosila 1,5 milijuna eura. No, plavi su imali i dosta drugih meta, ali ih nisu uspjeli realizirati, ponajprije slovenske reprezentativce kojima je nakon Eura jako porasla cijena.

Dinamo još traži desno krilo, a moguće je da će tražiti i napadača ode li Bruno Petković u ovom prijelaznom roku, ali i veznjaka, ode li Petar Sučić kojeg silno želi talijanski Como i stalno povećava ponudu, a i Baturina može dobiti pravu ponudu. Uz Pjacu, Torrentea, Mmaee (ako potpiše), plavi su od Lokomotive otkupili vratara Nikolu Čavlinu, ali ga i proslijedili na posudbu u Osijek, doveli su i vratara Ivana Filipovića koji će čuvati leđa Nevistiću i Zagorcu. Kad je o odlascima riječ, plavi nisu zadržali Takura Kaneka kojem je istekla posudba, a klub su napustili Marko Bulat i Boško Šutalo. Bulat je otišao na posudbu u Standard, a Šutalo je otišao bez odštete iako ga je Dinamo skupo platio, četiri milijuna eura. No, nisu bili u prvom planu Sergeja Jakirovića, pa ih je Dinamo pustio i tako si smanjio troškove za njihove plaće. Ugovor je istekao i Josipu Drmiću. Ako plavi i ne pronađu odgovarajuće desnokrilno pojačanje (lijevo je pokriveno s Pjacom i Hoxhom), morat će potražiti unutrašnje rezerve, jer Kaneka više nema, blizu odlasku je Špikić.

Kako Dinamo traži desno krilo, tako trener Hajduka Gennaro Gattuso traži oba krila, brzance koji su potrebni za nogomet kakav on želi vidjeti s Hajdukom. No, zasad se takvi nisu pojavili iako sigurno Nikola Kalinić radi na tome. No, pravih pojačanja još nema na Poljudu. Doduše, nije bilo ni previše odlazaka, posudba je istekla Josipu Brekalu i Kleinheisleru, a otišli su Ferro i Odjidja-Ofoe od onih koji su bili redovno u prvoj momčadi. Gattuso želi igrati napadački nogomet, upravo zbog toga poslao je javnu poruku sportskom direktoru Nikoli Kaliniću kakvi su mu igrači za to potrebni i vjerujemo da Kalinić zajedno sa svojim trenerom radi na tome, no vrijeme im polako curi, bar kad je riječ o prvoj europskoj utakmicu. Da sad netko i dođe, trebat će mu vremena za uigravanje i prilagodbu na novu momčad i nove zahtjeve, a to se s nekoliko treninga teško može postići.

U Rijeci nisu istaknuli na kojim bi se pozicijama željeli pojačati, no trener Željko Sopić je ustvrdio:

– Iako sam jako zadovoljan kako dečki rade, naravno da radimo i na pojačanjima, morat ćemo proširiti kadar jer ćemo se s ovim jako teško boriti na tri fronte i igrati utakmice svaka tri dana. Sve su to mladi igrači, jako mlada momčad bez previše iskustva, no igranje u ritmu četvrtak-nedjelja zahtijeva široki roster koji mi trenutačno nemamo.

Sopić: Bar još dva igrača

Rijeka je ostala bez Pjace, otišao je pouzdani stoper Matej Mitrović, umjesto njega stigao je Ante Majstorović. Na Rujevici nije više ni reprezentativni vratar Labrović, no stigao je iskusni Josip Posavec. U Rijeci više nije ni Veiga.

– Do dana kada prijavljujemo igrače za to drugo pretkolo trebamo proširiti kadar s još bar dva igrača – rekao je Sopić koji je imao i ozlijeđenih i bolesnih igrača tijekom priprema.

Najmanje se čuje Osijek o mogućim pojačanjima, s novog stadiona stižu vijesti kako su oni svojim kadrom zadovoljni, no možda i dalje potiho radi sportski direktor Jose Boto iako su već napravili dosta ulaznih transfera. Iz Osijeka nije bilo značajnijih odlazaka osim iskusnog Slavka Bralića, dok je klub Kristijanu Lovriću rekao da si može tražiti drugi klub. U ovom prijelaznom roku na posudbu je stigao vratar Nikola Čavlina, stoperi Andre Duarte i Luka Jelenić, veznjak Pedro Lima, zadnji vezni Marko Soldo te krilo Ricuenio Kewal. Ono što će i dalje mučiti trenere naših klubova koji igraju u Europi je mogućnost da do kraja prijelaznog roka ostanu bez nekog od svojih važnih igrača jer naši klubovi uglavnom žive od prodaje igrača, a to će onda značiti nove probleme oko slaganja momčadi.

