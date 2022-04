Hrvatski izbornik pun samopouzdanja: Ni u jednom trenutku nisam osjećao strah

Rukometašice Hrvatske pobjedom nad Češkom u Poreču (33.30) ostvarile su plasman na Europsko prvenstvo koje će se u studenom ove godine igrati u Sloveniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Nakon što smo pobijedili Ukrajinu u Grazu (26:19) i nakon što je Francuska u subotu svladala Ukrajinu, bilo je jasno da će nedjelja utakmica u Poreču odlučivati o drugom putniku na EP iz naše skupine. Naravno, Francuska je odavno osigurala prvo mjesto.

Kapitanović 20 obrana

Igrali smo nekako u grču, nervozno. Ali, razumljivo. Nedostajalo je izborniku Šoštariću podosta bitnih igračica (L. Kalaus, Ježić, Krsnik, Pijević, Dežić). Ćamila Mičijević nije bila sto posto spremna, ali je stisnula zube. Čehinje su na odmor otišle s prednošću, u nastavku su stalno vodile do 40. minute kada kreće preokret. S tri vezana pogotka "kraljice šoka" su od minus dva došle na plus jedan. Do kraja utakmice Čehinje su uspjele još samo triput izjednačiti, posljednji put u 44. minuti (21:21). Ivana Kapitanović bila je junakinja ove pobjede. Imala je 20 obrana i visokih 40 posto obranjenih lopti. Kada imate takvog vratara onda se obično ne gubi utakmica.

- Pružili smo dobru igru, bilo je napeto ali smo ispunili cilj – plasirale smo se na Europsko prvenstvo. Naravno da sad imamo osmijeh od uha do uha. Imali smo jednu malu crnu rupu krajem prvog i početkom drugog poluvremena. Ali, ostale smo mirne, jednostavno smo vjerovale u pobjedu. U drugom poluvremenu podigli smo agresivnost, trčali smo brzo u polukontre i kontre. S dvije pobjede završile smo skupinu i potpuno se zasluženo plasirale na europsko prvenstvo – rekla je Ivana Kapitanović.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 03.03.2022., SSD Josip Samarzija - Bepo, Koprivnica - Kvalifikacije za EHF Europsko prvenstvo rukometasica, skupina 4, 3. kolo, Hrvatska - Francuska. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska od 2004. nije propustila nijedno europsko prvenstvo, a ove godine će braniti broncu iz Danske, od prije dvije godine.

- Očekivao sam ovako tešku utakmicu,. Jer, Češka je jedna odlična reprezentacija, imaju velik broj igračica koje igraju u vrhunskim europskim klubovima. Moram se zahvaliti gledateljima koji su nas došli podržati u velikom broju. Već smo u prvoj minuti ostali bez Stele Posavec koja nam je jako bitna u obrani. Djevojkama kapa do boda za cijeli tjedan. Pobijedili smo Ukrajinu i Češku, izborili EP i nitko nije sretniji od mene. Nemojte zaboraviti da su nam obje te utakmice bile odlučujuće, a nije bilo tako lako igrati pod pritiskom. U ovoj utakmici nije bilo vremena za strah, čak ni kada su Čehinje vodile s dva razlike i imali napad za tri – rekao je izbornik Šoštarić.

Želim igrati u Ljubljani

Ždrijeb skupina je 28. travnja u Ljubljani.

- Bilo bi sjajno kada bi igrali u skupini koja se igra u Ljubljani. Vjerujem da bi većina naših navijača, pogotovo iz Istre, dolazilo na te utakmice. Ako ćemo igrati u Celju onda nećemo imati toliku podršku jer će tamo igrati domaćin, Slovenija. Moja velika želja, otkako sam izbornik da na jednom velikom natjecanju, u stranoj zemlji, imamo podršku dvije, tri tisuće naših navijača, kao što to uvijek imaju naši rukometaši – zaključio je Šoštarić.

Pored Hrvatske, EP su kroz kvalifikacije još izborili: Poljska, Švicarska, Danska, Rumunjska, Nizozemska, Njemačka, Francuska, Mađarska, Španjolska, Srbija i Švedska. Izravan plasman su ostvarile Norveška (europski prvak), te Slovenija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija kao domaćini.