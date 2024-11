Hrvat preselio iz Ljubuškog u Zagreb i sve oduševio: 'Ovdje imam rodbinu, brzo sam se privikao'

Matej Mandić, vratar rukometaša Zagreba, postavio je neke svoje osobne rekorde u posljednjoj utakmici u elitnoj skupini Lige prvaka. Protiv Magdeburga (22:18) imao je 23 obrane i 55 posto uspješnih obrana. Od početka utakmice branio je zicere, sedmerce i već je do poluvremena imao 14 obrana. To mu je bila druga najbolja utakmica ove sezone. Prva je bila protiv Aalborga kada je imao 13 obrana i kada je Zagreb pobijedio. Dakle, kada Mandić dobro brani, onda Zagreb u pravilu pobjeđuje. Nova prilika za sjajnu izvedbu bit će u srijedu kada u zagrebačku Arenu dolazi francuski Nantes. Visok je čak 205 centimetara, pet više od visine rukometnog gola. Baš je pravi gorostas s izrazitim reakcijama, kako u mjestu, tako u kretanju... Koordinacija pokreta na golu na tu visinu mu je sjajna. Zato i je tako dobar...

Za Mateja se već godinama govori da je budućnost hrvatskog rukometa na vratarskoj poziciji. Dominik Kuzmanović i on bili su do ove godine sjajni vratarski tandem juniorske reprezentacije, a sada su i članovi seniorske reprezentacije. Dva vratara, oba 2002. godište, članovi su jedne od najtrofejnijih i najpotentnijih hrvatskih rukometnih generacija. Osvojili su drugo mjesto na europskom prvenstvu u Hrvatskoj prošlog ljeta, a Kuzmanović kao kapetan te generacije i Mandić bili su ponajbolji pojedinci te momčadi.

Mi vratari čudne smo biljke

Rukomet je Matej počeo trenirati u Izviđaču, koji je već dugi niz godina poznat po kvalitetnom radu s mlađim kategorijama. Marin Šego, David Mandić, Josip Šarac, Ivan Karačić i mnogi drugi reprezentativci Hrvatske potekli su iz ove izvrsne rukometne akademije.

– Od prvog osnovne sam u rukometu. Htio sam ja i prije, ali tata je govorio kako još ne mogu, moći ću tek kad krenem u školu. Došao je prvi dan škole, a ja, kao zaigrani dječačić koji samo želi trenirati rukomet, odmah sam otišao na trening, a nakon nekoliko treninga i stao na vrata. Nisam skupio ni pet treninga, tri-četiri možda, odmah sam postao vratar. Za nas golmane kažu da smo čudne biljke, drukčiji od drugih, a to je istina. Ali to što smo vratari i ovo što radimo, mi to volimo i uživamo u tome. Dok nas to ispunjava, nama je dobro. A to što drugi na prvu misle da nismo normalni jer smo stali na vrata, to samo izgleda tako – istaknuo je Mandić, koji je u rodbinskoj vezi s Davidom koji danas igra za njemački Melsungen. Prije dvije sezone dijelili su svlačionicu u Zagrebu.

– Mi smo svi rod iz Mandića, mjesta nadomak Ljubuškog. Nismo direktni rod, mislim neko treće koljeno, ali svi nekako skupa odrastamo, roditelji se druže. Evo, gledali su utakmicu u Mandićima zajedno i bili su jako ponosni na rodbinske veze s Davidom – rekao je Matej, a David će svog rođaka kaže:

– Bit će za nekoliko godina najbolji vratar na svijetu. Mi smo vam djeca sa sela, kod nas nema između, ili jesi ili nisi i nema vrdanja. Ima nas Mandića još i nadam se da će ih biti i u hrvatskoj reprezentaciji. Jedan je trebao biti prije, ali mog starijeg brata Peru žene su skrenule s puta pa je prestao s rukometom. Ipak, čini se da mlađi brat Mihael, kojem je 17 godina, neće odustati. Jako je dobar, ima odlične predispozicije, igra na pozicijama srednjeg i lijevog vanjskog, i ima silnu volju. Bolji je od nas obojice.

Mandić je u Zagreb došao 2021. godine.

– Mislim da je to dobar potez za moju budućnost i da ću napredovati. Ove godine dobio sam dosta prilika tako da je na meni da radim i iskoristim minutažu koju dobijem. Posljednjih godina viđamo odlične utakmice između Zagreba i Nexea. Ove sezone Kuzmanović i ja dio smo toga i do sada smo odigrali jednu utakmicu koja je pripala Kuzmi. Kada smo na terenu, postoji taj naboj i želja za pobjedom i da izađemo kao pobjednici, ali poslije utakmice sjednemo i popričamo, kao i uvijek. Sigurno je veliko zadovoljstvo igrati i trenirati s ovakvim igračima. Puno mi to znači za budućnost. Stariji i iskusniji igrači daju mi savjete, a na meni je da ih slušam i to primijenim na terenu, ali i u životu – rekao je Mandić nakon potpisa sa Zagrebom.

Više od dva metra visoki Matej ima vratarski uzor.

– Svi su mi dragi, posebno oni moji, ali Niklas Landin nešto je posebno, njega bih mogao gledati satima kako brani. Sjajna tehnika. Težim tome, radim dobro kako bih dostigao njegove kvalitete.

Imate tri sestre?

– Jedna je starija, dvije su mlađe, svi se super slažemo.

U seniorsku reprezentaciju prvi ga je pozvao Hrvoje Horvat i to 2021. godine.

– Baš sam se vraćao s jednog treninga PPD Zagreba i vidim da sam dobio poziv od Saveza. Mislio sam da je to za pripreme mog godišta, a onda sam shvatio da je za seniorsku reprezentaciju. I baš sam bio jako, jako sretan. Sjajan je osjećaj biti u seniorskoj reprezentaciji, to je san svakog sportaša i ono za što sam se trudio cijeli život. I golemi, golemi poticaj za budućnost. Slušam, radim, skupljam iskustvo, učim od najboljih – rekao je tada Matej.

Kaže kako mu nije bilo teško snaći se u Zagrebu u koji se preselio iz Ljubuškog, u kojem je odrastao.

– Dolazio sam i prije tako da mi grad nije bio sasvim nepoznat, a imam u Zagrebu i dosta rodbine. Ma, brzo sam se priviknuo iako mi nedostaje kuća, roditelji, sestre, prijatelji, ali posloži se sve.

Matej Mandić rekao je kako mu je lijepo čuti što ga svi hvale, što ga se spominje u kontekstu nove hrvatske vratarske senzacije

– To što me svi hvale, dodatni mi je motiv. Nemam pritiska zbog toga, jer kad vas hvale rukometne veličine s velikim karijerama, to mi je samo vjetar u leđa. Zadovoljstvo mi je i čast biti u reprezentaciji s najboljim hrvatskim rukometašima. Čovjek sam koji pokušava što manje biti u stresu, pokušat ću to prenijeti na skorašnje Svjetsko prvenstvo i biti osoba koja ekipi nosi mir i sigurnost. O tome ovisi samo i isključivo jedno – moja dobra izdanja na golu. Nema presinga, moramo uživati, a ne izgorjeti u želji na SP-u. Mislim da će sve ostalo doći – istaknuo je Matej.

Prošle sezone imao je također nekoliko sjajnih utakmica, primjerice 19 obrana u Bitoli protiv Pelistera (48,7 posto uspješnih obrana), 17 protiv Kielca (47 posto uspješnih obrana). Nakon utakmice s poljskim prvakom, prišao mu je Andrea Wolff.

– Bila je to jedna od boljih utakmica sezone. Nakon utakmice Wolff mi je prišao i rekao: "Svaka čast, odlična utakmica." Takve stvari puno mi znače, vjetar su u leđa. Kad ti jedan takav vratar tako nešto kaže, tada samo zadovoljno sjedneš u svlačionicu. Bilo mi je baš drago. Takvo što me dodatno motivira da zadržim takav nivo forme i obrana.

Visina i širok raspon ruku i nogu mu pomažu...

– Sigurno dosta puta pomognu. Ako ponekad i promašim stranu, ruka ili noga ostane, pa te lopta nekako pogodi, a onda je stigneš dohvatiti. To u nekim situacijama golmani manjeg ili nižeg rasta ne stignu napraviti.

Zvali ga PSG, Kielce...

Ljubuška hobotnica produljila je početkom godine svoju vjernost rekordnom hrvatskom prvaku do 2026. godine, a bio je to način da se RK Zagreb osigura od "udvarača" za Mandića, čija je lista sve dulja iz dana u dan. Odavno se govori da stižu ponude, ali Mandić to nikada nije htio potvrditi i uvijek je isticao da mu je glavni fokus na Zagrebu. No, rukometni kuloari bruje o interesima europskih velikana za njim. Spominjao se u kontekstu PSG-a, a još konkretnije u kontekstu Kielcea, no ni jedni ni drugi sa Zagrebašima nisu našli zajednički jezik oko odštete. Zanimljivo je da ove sezone u Zagrebu igra s Kosom i Pavlovićem, trojka je to koja je išla u isti razred srednje ekonomske škole u Ljubuškom.

– Sjedio sam u zadnjoj klupi s Pavlovićem. Većinom smo se trudili prepisivati od drugih, ispred nas su bile dvije cure pa smo od njih prepisivali – istaknuo je Mandić.