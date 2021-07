Hrvatski izbornik jako zamjerio novinaru na pitanju pa se porječkao s njim

Na Zoom presici, nakon bolnog poraza od Njemačke na domaćem terenu, hrvatski je izbornik Veljko Mršić bio priupitan kakav je sada njegov status.

- On je isti kao što je bio i prije ovog turnira - odgovorio je.

- Konkretno? - bilo je podpitanje Fibina konferansjea Igora Ćurkovića, hrvatskog novinara koji će ovaj posao raditi i na Olimpijskim igrama u Tokiju bez obzira što Hrvatske ondje neće biti.

- Isti. Zar može konkretnije.

Nakon što je presica završila, Mršić je jako zamjerio Ćurkoviću na tom potpitanju rekavši mu da bi takva pitanja trebali postavljati ostali novinari a ne on pa su se njih dvojica oko toga i porječkali. No, tako to biva kada se ispusti ovakva prilika kakvu je ispustio hrvatski izbornik sa svojim izabranicima, onda vam puno toga smeta.

Priupitan je Mršić bio ponešto i na temu navijačke podrške kojom su diktirali torcidaši.

- Atmosfera je bila dobra, dečki ispod koša bili su sjajni. Izvlačili su iz nas posljednje atome snage, da igramo čak i bolje no što možemo u ovom trenutku i hvala im na tome - kazao je hrvatski izbornik suočivši se i s pitanjem o tome kako nam je branič Albe Maodo Lo uspio zabiti 29 koševa.

- Lo je odličan euroligaški igrač, u Albi igra više od 20 minuta i na pragu je NBA lige. U prvoj četvrtini zabio je 18 poena, a do kraja utakmice 11 koševa. Jesmo li ga mogli bolje čuvati? Uvijek se može bolje, no teško je čuvati sve kada nasuprot sebe imate takvu momčad. A Nijemci imaju i dobre šutere, četvorke i petice koje se otvaraju i teško ih je sve zatvoriti.