Hrvatska socca reprezentacija izborila je četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Maroku

Hrvatska socca malonogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva koje se održava u Muscatu, glavnom gradu Omana. U utakmici osmine finala Hrvatska je slavila s 1-0 nad reprezentacijom Italije, a jedini strijelac na utakmici bio je Karlo Darojković u 35. minuti utakmice.

''Puno teža utakmica od očekivanog. Bilo je pakleno igrati na skoro trideset stupnjeva ovdje, hvatali smo svaki dah. Nadali smo se da će do izražaja doć to što su Talijani dosta starija ekipa od nas i da će im biti teže u ovakim uvjetima, ali pokazali su kvalitetu. Ipak, na kraju naša zaslužena pobjeda i nadam se da ćemo otići do kraja'', rekao je Darojković, te dodao:

''Drago mi je da golovima mogu doprinositi reprezentaciji, ali bitno da smo mi prošli dalje. U četvrtfinalu svakako očekujem borbu. Ići ćemo na glavu pa što bude. Nadamo se najboljem''.

Hrvatske reprezentativce u četvrfinalu čeka vrlo neugodan Meksiko, s kojim je Hrvatska bila u skupini na prošlom Svjetskom prvenstvu u Essenu u Njemačkoj, a s istom reprezentacijom igrala je tada i u utakmicu za treće mjesto. Oba puta slavio je Meksiko, u skupini 1-0, a u dvoboju za broncu 2-0. Utakmica četvrtfinala na rasporedu je u petak.