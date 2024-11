'Hrvatska ima manje ljudi od naše Slovačke, ali ima puno bolji pristup sportu i nogometu'

Dinamo danas ispred sebe u četvrtom kolu Lige prvaka ima iznimno važnu utakmicu. Hrvatski prvak od 18 sati i 45 minuta u Bratislavi gostuje kod slovačkog prvaka Slovana, a pobjedom može ostvariti velik korak ka plasmanu u nokaut-fazu po prvi put u klupskoj povijesti.

Podsjetimo, Dinamo je u prva tri kola ostvario visok poraz protiv Bayerna, remi protiv Monaca te gostujuću pobjedu protiv Salzburga te na kontu ima četiri boda. S druge strane, Slovan, na papiru najslabija momčad od svih 36 u Ligi prvaka, još uvijek čeka na svoje prve bodove. Upisali su poraze protiv Celtica (1:5), Manchester Cityja (0:4) te Girone (0:2).

Da bismo naučili nešto više o Slovanu, ali i mišljenju Slovaka o ovoj utakmici i o Dinamu, kontaktirali smo slovačkog sportskog novinara Erika Farkaša koji radi na tamošnjem renomiranom Sport SK portalu.





Ugodni razgovor započeli smo o općenitoj vibri, atmosferi i momentumu oko momčadi Slovana u ovom trenutku.

- Nakon ostvarenog plasmana u Ligu prvaka pobjedom u doigravanju protiv Midtjyllanda, nastala je velika euforija oko Slovana. Nekolicina ljudi imala je visoka očekivanja. Međutim, taj plasman je bio iznad očekivanja, Slovan bi po kvaliteti više bio prikladan za Europsku ligu. Onda je došlo otriježnjenje. Slovan nema kvalitetu uspoređivati se ne samo s klubovima poput Manchester Cityja ili Bayerna, nego su i klubovi kao Celtic i Dinamo na drukčijoj razini. Većina navijača to razumije, ali postoji dio navijača koji je očekivao više u utakmicama protiv Girone i Celtica. Slovan je na neki način žrtva vlastitog uspjeha u doigravanju za Ligu prvaka - rekao je naš sugovornik Erik Farkaš, te dodao:

- Na pozitivniju notu, Slovan se vratio na vrh ligaške ljestvice ispred Žiline. Ipak je branjenje naslova u prvenstvu primarni cilj za Slovan. Liga prvaka je nešto u čemu momčad želi uživati i probati ugrabiti koji bod. Borba za prolazak dalje nikad nije bila ambicija za Slovan.

Koja su očekivanja uoči utakmice? Smatraju li Slovan i njegovi navijači kako imaju šanse protiv Dinama?

- Od svih osam protivnika, Slovan upravo protiv Dinama ima najveću šansu doći do nekih bodova. Međutim, moje mišljenje je da je najveća Slovanova šansa za bodove bila protiv Girone uzevši u obzir njihove ogromne probleme s ozljedama i formom. Ljudi ovdje su svjesni da je Dinamo favorit. Kako bi Slovan u ovoj utakmici došao do bodova, mora ponoviti izvedbu koju su imali protiv Midtjyllanda. Ipak, kad se uzmu u obzir ozljede u Slovanu, umor i slaba širina kadra, ne vjerujem da bi to mogli napraviti.

Na konferenciji za medije prije utakmice trener Slovana, Vladimir Weiss stariji, je bio ljutit. Čini se da ne želi stavljati nikakva očekivanja na svoje igrače prije ove utakmice. Što mislite, zašto to radi?

- Trener Weiss je promjenjivog raspoloženja, nekad se ponaša ovako. Procjenjujem da je to dio njegovog pokušaja kako bi maknuo pritisak s igrača i kreirao narativ da je bilo koji bod Slovana protiv Dinama veliko iznenađenje. Također, nisu mu se sviđale reakcije nakon 5:1 poraza protiv Celtica, imao je veliki problem s činjenicom da su mediji tu utakmicu nazvali debaklom za Slovan. Trener stalno inzistira na tome da je sam plasman Slovana u Ligu prvaka ogroman uspjeh i na taj način pokušava smekšati kritike.

Čuli smo različite teze o najboljem igraču Slovana. Jedni kažu da je najbolji igrač hrvatski veznjak Marko Tolić, drugi kažu da je to armenski krilni napadač Barsegjan. Tko je po Vama najbolji igrač Slovana iz Bratislave?

- Najbolji igrač Slovana je vratar Dominik Takač. Njegove izvedbe su najbliže razini Lige prvaka. Odmah iza njega su Barsegjan i Tolić. Barsegjan je bolji u prvenstvu, a Tolić je bolji u Ligi prvaka. Što se tiče Tolića, on najviše utjecaja na igru pruža sa svojim idejama, kreativnosti i vještinom proizvodnje ključnih dodavanja na terenu.

Koliko će ozljede, odnosno izostanci igrača kao što su Juraj Kucka, Kevin Wimmer i Sharani Zuberu utjecati na igru Slovana u večerašnjoj utakmici?

- Kucka je jedan od ključnih igrača Slovana. Vezni red izgleda potpuno drukčije s njim i bez njega. Sada je Slovan u nedostatku čvrstine i dominacije u duelima. On momčadi daje pogonsko gorivo sa svojom pozitivnom agresivnosti. Nedostajat će puno i samo njegovo iskustvo. Izostanci Wimmera i Zuberua su također veliki jer su njih dvojica prve opcije na lijevoj strani obrane. Trener Weiss se još nije susreo sa situacijom u kojoj obojice nema, tako da sam i sam znatiželjan kako će pokrpati tu rupu na lijevoj strani.

Kakva je situacija s trenerovim sinom, legendarnim slovačkim krilnim napadačem Vladimirom Weissom mlađim? Kruži priča da se umirovio od nogometa nakon utakmice Slovana s Manchester Cityjem i od tada ga nije bilo u kadru. Je li se umirovio ili ne?

- Weiss mlađi se najvjerojatnije umirovio, iako još nije službeno potvrdio kraj svoje igračke karijere. "Vjerujem da Vlado možda još promijeni svoju odluku", rekao je njegov otac i trener Slovana nakon utakmice s Gironom. Ipak, zasad nema nikakve naznake da će Weiss Jr. promijeniti svoju odluku. Šef kluba Ivan Kmotrik je rekao da će Weiss odigrati još jednu oproštajnu utakmicu za klub. Mislim da u ovoj situaciji bez službenog oproštaja Weiss Jr. ostavalja vrata otvorenima u slučaju da promijeni mišljenje. Na tu temu se mora dodati da je on u potpunosti zdrav i da nikakve ozljede nije bilo, ali je 'izgorio' jer ne može igrati na razini na kojoj je prije igrao.

VEZANI ČLANCI:

Kako biste opisali stil igre Slovana iz Bratislave? Koje su najveće vrline i mane momčadi Slovana?

- Najveća oružja Slovana su kompaktna obrana i brza tranzicija iz obrane u napad. Slovan puno svoje igre zasniva na duelima, ali taj dio će uvelike nedostajati zbog izostanka Kucke. Najveći problem Slovana na ovakvoj razini nogometa je manjak individualne kvalitete, posebice u ofenzivnom dijelu. To je bilo dovoljno u doigravanju, ali ne i u glavnoj fazi Lige prvaka. Protivnici neće dati vremena i prostora ofenzivcima Slovana i zato oni ne mogu uspjeti napraviti nešto. Isto tako, Slovan ima jako staru momčad i nedostaje im brzine, to je bilo očito protiv Celtica, Cityja, a i Girone.

Kakvo je generalno mišljenje Slovaka o Hrvatskoj kao sportskoj zemlji, hrvatskom klupskom nogometu, Dinamu i hrvatskoj reprezentaciji?

- Hrvatska je po broju stanovnika manja zemlja od Slovačke, ali ima znatno bolji pristup nogometu i sportu. Evo primjera. Slovan može učiti od toga kako Dinamo radi s mladim igračima i na kraju ih monetizira. Slovan završava svaku godinu u financijskom gubitku, a protekle dvije godine je on bio oko 6,5 milijuna eura. Klub nije samoodrživ, već se financira ulaganjima obitelji Kmotrik - rekao je Farkaš, pa zaključno dodao:

- Kad se Slovačka ne plasira na neko veliko natjecanje, većina Slovaka navija za Hrvatsku. Posebno poštovanje ovdje u našoj zamlji ima Luka Modrić. Međutim, mora se reći da smo na zadnjem Euru ostvarili bolji rezultat nego Hrvatska, zahvaljujući našem izborniku, Talijanu Francescu Calzoni. Bilo je lijepo za gledati kako Slovačka igra - zaključio je sportski novinar iz Slovačke.