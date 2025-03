Hrvatice igraju za četvrtfinale LP. Njihova odlučnost u najtežim trenucima zadivila je Europu

Rukometašice Podravka Vegete danas u Brestu (18 sati) igraju uzvrati susret doigravanja za plasman u četvrtfinale Lige prvakinje. Koprivničanke su u grad u kojem još uvijek poštuju hrvatsku nogomentu Legendu Dragu Vabeca, stigle još u četvrtak kako bi se što bolje pripremile za uzvrat. Rukometašice hrvatskog prvaka donijele su prednost od samo jednog pogotka (27:26) i to zahvaljujući pogotku Mateje Pletikosić sa zvukom sirene. Ivica Obrvan svjestan ej da je Brest kvalitetniji sastav, da je to klub koji ima puno veći budžet, ali dok se igra ima nade. Uostalom, Podravka Vegeta je u Ligi prvakinja statistički najbolja ekipa u ključnim trenucima. Dokazuje to istraživanje Juliana Ruxa, analitičara Europskog rukometnog saveza.

Samo dva teža poraza

Pažljiviji pogled na pojedinačne igre čini brojke Podravka Vegete još zanimljivijima. Pet od osam poraza bilo im je samo s jednim golom, jedan s dva gola razlike, a samo gostovanja u Metzu (-4) i protiv FTC-a (-9) bili su veći gubici. Nakon grupne faze imali su tri poraza više od pobjeda, ali samo gol-razliku -9, što je -0,6 po utakmici, dakle praktički ništa. Dublji zaron u statistiku vremena krize Podravka Vegete pokazuje razloge za to – smatra Julian Rux.

Nadalje, analiza pokazuje da, kada se govori samo o ključnim trenucima, tj. trenucima odluke, nema bolje ekipe od Podravka Vegete.

– Napad i obrana koji su prosječni tijekom cijele utakmice (24,9 postignutih i 25,5 primljenih golova na 50 posjeda lopte) u udarnom vremenu odjednom postaju drugi najbolji napad i peta najbolja obrana među svih 16 ekipa koje su ove sezone igrale u EHF Ligi prvakinja. Korištenje ove statistike koja je prilagođena za odigrane posjede ima znatno više smisla nego samo 'sirovi' broj (primljenih) golova. To čini ekipe zapravo usporedivima jer na 'sirovi' broj golova ne utječe samo učinkovitost, već i broj posjeda lopte – igraju li ekipa i njihovi protivnici prilično brzo ili sporo. Budući da igra u prosjeku ima otprilike 50 posjeda (56,2 ove sezone), vrijednosti ovdje izračunate su na 50 posjeda, tako da grubo odražavaju one u igri – spominje u nastavku Julian Rux iz EHF-a, te dodaje:

– U ključnom vremenu ekipa Ivice Obrvana postiže 30,0 golova na 50 posjeda; samo Krim Mercator je nešto bolji s 31,0. Posebno se ističe Matea Pletikosić, što je još jednom impresivno pokazala prošle subote. Središnja vanjska igračica postiže ukupno 0,92 ključna pogotka u ključnim trenucima. Od svih igračica koji su igrali u najmanje pet utakmica koje su ušle u ključno vrijeme, samo je 'svepobjednička' Henny Reistad zabila više (1,4). Ali sve u svemu, Pletikosić je čak postigla najviše golova u tzv. ključnim trenucima – 11. Također je realizirala odličnih 84,6 posto svojih pokušaja – stoji u nastavku analize.

Treći najbolji postotak

Sve u svemu, Podravka Vegeta je posebno jaka kada je riječ o završnici jer su igračice realizirale 68,1 posto svojih udaraca bez penala, što je treći najbolji postotak. Također su jedina ekipa u prvih šest po izgubljenim loptama (8,5 na 50 posjeda) i tzv. drugih prilika (nakon 21,1 posto svih promašenih šutova).