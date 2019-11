Hrvat otkrio što mu nedostaje u Kataru: Dobit ćemo 30.000 dolara, nikakve Rolexe i stanove...

Hrvatski rukometni trener Željko Čagalj ostvario je lijep uspjeh s katarskim klubom Al-Arabi. Na završnom turniru azijske Lige prvaka osvojio je prvo mjesto pobijedivši u finalu Al-Wehdu iz Saudijske Arabije 21:19. Završnica se igrala u Južnoj Koreji, u gradu Samcheok. Ovo je bio deseto slavlje katarskih klubova u azijskoj Ligi prvaka. Za sada je najuspješniji Al-Sadd s pet osvojenih naslova.

18 godina rukometni trener

– Moj klub prvi put sudjeluje u Ligi prvaka i odmah smo uzeli trofej. Sada su nam malo porasle ambicije pa očekujemo još neke trofeje do kraja sezone, a imamo jako puno natjecanja – rekao je Čagalj.

Željko je rukometni trener već 18 godina, deset godina vodio je muške, a osam godina ženske klubove. Bio je trener između ostalog, u Zametu, Varaždinu, Kaštelima, Splitu...

– U Dohu sam došao 18. kolovoza ove godine. Nije mi strano podneblje u kojem radim. Radio sam u Saudijskoj Arabiji gdje sam bio pomoćni trener Nenadu Kljaiću, u klubu i reprezentaciji. Inače, Al-Arabi je klub velike tradicije, a lani je osvojio Emir kup. U klubu su prije radili naši stručnjaci Meter, Jaganjac i Praljak i ostavili su dobar trag – istaknuo je Čagalj.

Jedan od zaslužnijih za ovaj trofej je vratar Danijel Šarić, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji danas brani za Katar.

- Al-Arabi je veliko sportsko društvo sa svim većim sportovima. Kada je o rukometu riječ, tu je trenutačno pet reprezentativaca Katara. Inače, nositelj sportskog društva je nogomet kao najpopularniji sport. Trener kluba je islandski izbornik Heimir Hallgrimsson, a glavni igrač kapetan Islanda Aron Gunnarsson. Zanimljivo je da je u klubu trener u selekciji do 19 godina naš Teo Pirija, trener iz Hajdukove škole nogometa, priča Čagalj.

Koliki je budžet kluba?

To zaista ne znam jer dosta igrača ima privatne ugovore. Samo znam da je u klub ove sezone ušao šeik koji je član kraljevske obitelji – istaknuo je naš stručnjak.

Dobro, zna li se kakva vas nagrada očekuje za osvajanje Lige prvaka?

– Svaki igrač i član stručnog stožera nagrađen je s 15.000 dolara od Azijskog rukometnog saveza. Vjerujem da će svatko od nas dobiti približno istu nagradu i od kluba – reći će Željko.

Kada je Katar osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2015. godine, onda su igrači dobivali skupocjene automobile, stanove, zlatne Rolexe...

– Ništa slično nećemo dobiti – iskreno će Čagalj.

Kako ste se snašli u Dohi?

- Uzeo sam stan blizu dvorane. Tako da mi do treninga treba pet minuta pješice. Nisam želio živjeti u centru ili na Pearli jer su tamo velike prometne gužve i nepotrebno bi gubio sate putujući na trening. Najviše mi nedostaje obitelj. Supruga i dvije kćeri ostale su u Splitu. Supruga radi kao medicinska sestra u jednoj bolnici, a kćeri idu u školu. Nažalost, takav je život svakog trenera, ne samo u rukometu. Uvijek si udaljen od obitelji – naglasio je naš sugovornik.

Nedjeljom idem na misu

Kako provodite slobodno vrijeme?

– Pa iskreno, puno sam posvećen rukometu i kada imam slobodnog vremena onda uvijek nešto novo učim. Često odlazim u teretanu kako bih održao kondiciju i ostao u top-formi. Takav sam oduvijek, gdje god sam radio, fitness je bio obavezan u mom programu. Nedjeljom znam otići na misu. Naravno, na engleskom jeziku, a vodi je jedan svećenik s Filipina – rekao je Čagalj.

Boravak u Kataru će vam se sigurno financijski najviše isplatiti u dosadašnjoj karijeri?

– Istina, to je i osnovni razlog što sam odlučio napustiti Split. Sportski gledano, žao mi je jer mislim da ima talenata, da ima perspektive, ali organizacijski to nije onako kako bi moglo biti... A u životu postoji obitelj, briga o njoj i želja da se bolje živi i to je jedini razlog što sam tu. Inače, naviknuo sam u Saudijskoj Arabiji svojedobno na uvjete koji su vrlo slični ovima – zaključio je Čagalj.

Osvajanjem azijske Lige prvaka Al-Arabi stekao je pravo sudjelovanja na sljedećem Super Globeu, svjetskom klupskom natjecanju.

