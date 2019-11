Poraz plinara! Loš odabir igrača doveo do točke raspada

Rukometaši PPD Zagreba oprostili su ove sezone od ambicija plasmana u osminu finala Lige prvaka. Poraz od Pivovarne Laško (27:31) na domaćem parketu prikovao je 'plinare' za posljednje mjesto u elitnoj skupini Lige prvaka.

U osam utakmica zagrebaši su osvojili samo jedan bod, u gostima kod Elveruma. Sada Celjani imaju pet bodova više, dvije pobjede u međusobnim susretima i trebala bi se dogoditi veliko čudo da „plinari“ u preostalih šest kola budu ispred slovenskog prvaka.

Loš odabir igrača u novoj sezoni glavni je razlog ovakvog rezultatskog neuspjeha. Previše je dobrih igrača otišlo na kraju prošle sezone (Burić, Kastelic, Sršen, Kontrec, Jotić), a oni koji su došli su previše loši (Stojnić, Hrastnik, Špende), a izuzetak su tek Šipić, Gadža i Ašanin. Zagreb je došao do točke ili će se skroz raspasti ili...

- Da sad mogu promijenio bi 12 od 16 igrača. Ali ne mogu. Sezona je što se tiče Lige prvaka za nas završena priča. Naravno, pokušat ćemo do kraja igrati maksimalno ozbiljno, pokušat ćemo pobijediti u svakom susret u kojem nam se pruži prilika. Ovoj momčadi treba ozbiljan rez. I koliko imam saznanja neće se čekati kraj sezone za rezove već će se to napraviti već do kraja ove kalendarske godine. Pod hitno nam trebaju neka pojačanja Opet, tko zna, možda će nam ova neuspješna sezona donijeti u budućnost nešto dobroga – rekao je Veselin Vujović, trener 'plinara'.

Neshvatljivo je kako su igrači PPD Zagreba olako ušli u utakmicu i neshvatljivo je kako su se olako predali.

- Utakmica nije ni počela, a mi gubimo 0:3 a da nismo uopće odigrali obranu. Dva kriva dodavanja, dvije slovenske kontre, pa još jedna kontra. Pokazalo se da nismo imali veliku želju, koju su Slovenci na drugoj strani imali - iskreno će reći Marin Šipić.

Zagrebaši su stalno bili u rezultatskom minusu u drugom poluvremenu nijednom nisu došli na minus jedan. Možda bi bilo bolje da su barem imali podršku s tribina. No, ona je izostala. Došli su valjda samo oni koji su morali.

- Kada nemate rezultat onda vam i gledatelji okreću leđa. To nije ništa novo. Još se poklopilo što je radni dan, ali to nije toliko važno koliko j važno da smo loši ove sezone. A tko voli dolaziti gledati gubitnike? I tako će sve biti dok ne budemo počeli biti konkurentniji ozbiljnim momčadima i kada krenu pobjede – rekao je Vujović.

Nakon ovog poraza bili su ljuti i navijači 'Bijeli lavovi'.

- Bolje je igračima da za vikend idu cijepati drva u šumu – bio je samo jedan od komentara jednog iz skupine navijača.

David Mandić nije počeo utakmicu od početka.

- Ne zam što sad pametno reći nego da je ovo jedna velika katastrofa. Svi smo mislili da ćemo nakon dobre utakmice u Celju ovdje pobijediti, a onda šok. Ušli smo u susret previše nervozni, previše u grču– rekao je David Mandić.

Najzaslužniji što su Celjani ostvarili prvu povijesnu pobjedu u Zagrebu u svim natjecanjima od osamostaljenja Hrvatske bio je Josip Šarac. Postigao je deset pogodaka, onako kao od šale.

Bio je sjajan na svjetskom juniorskom prvenstvu gdje smo osvojili srebro, odlično igra u Celju, nameće se sve više Lini Červaru za siječanjsko Europsko prvenstvo. Eh, da je bio sinoć u dresu PPD Zagreba.

- Bili su neki razgovori da dođem, ali sam dobio mononukleozu i tu je sve stalo. Kad sam ozdravilo zvalo me je Celje i sad sam tu – rekao je Šarac.