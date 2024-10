Hrvat je najbolji igrač u susjedstvu, bit će uskoro 'vruća roba' prijelaznog roka

Ivan Lagundžić (25), hrvatski nogometaš u dresu Rudara iz Velenja, mogao bi u sljedećem prijelaznom roku biti 'vruća roba' u našem susjedstvu. Ovaj desni branič u dosadašnjem dijelu slovenske druge lige statistički je najbolji igrač. Tako je izmjerio sustav TransferRoom. On je jedan od onih koji su imali sporedni igrački put, daleko izvan svjetala pozornice. No, još jednom se pokazalo kako je slovenska liga sjajan filter za neke nove iskorake. Tako bi mogla biti i za Lagundžića...

- Ekipa iz TransferRooma mjerila je nogometne parametre poput uspješnih driblinga, udaraca po golu, točnost dodavanja, osvojenih duela, uspješnost centaršuteva... Ima dvadesetak parametara, kada se svi oni zbroje, ja sam najbolji desni branič lige. To znači za mene puno, izuzetan poticaj za daljnji rad. Posebice s obzirom na to da želim napraviti novi iskorak - počeo je Lagundžić.

A taj iskorak mogao bi doći vrlo brzo. Naravno, značit će puno ova dosadašnja izvedba za ono što bi de moglo događati u nadolazećem prijelaznom roku. Osim što je u ovom trenutku zanimljiv nekolicini slovenskih prvoligaša, javljaju se i klubovi iz austrijske Bundeslige.

- Naravno, no još je puno posla preda mnom. Vjerujem da će moja prilika tek doći. Nadam se da će biti sve u redu, samo da budem zdrav, vjerujem da bi sljedeći iskorak trebao uslijediti vrlo brzo - uvjeren je Lagundžić.

Lagundžić je u Sloveniju otišao iz Kustošije gdje je prije dvije godine potpisao ugovor za Olimpiju. Bilo je to u eri Roberta Prosinečkog u slovenskoj prijestolnici.

- Zapravo, bilo je to baš otprilike u trenutku kada je Prosinečki smijenjen, a došao je Albert Riera. Riječ je o bivšem igrači Liverpoola, Manchester Cityja, igrao je za španjolsku reprezentaciju. To je najbolji stručnjak kojeg sam imao do sada u karijeri. Avantura u Olimpiji trajala je pola godine. No, nisam se u tom trenutku najbolje snašao, a usporila me i ozljeda koja me maknula s travnjaka više od mjesec dana.

Uslijedio je angažman u banjalučkom Borcu.

- Iz situacije u kojoj nisam bio standardan u Ljubljani, otišao sam u klub u kojim su me htjeli. Bio sam standardan u tom razdoblju. Upisao i nekoliko asistencija. Bilo je to lijepo iskustvo, baš to mi je trebalo u tom trenutku. Ne bih podcjenjivao tu ligu, jako je zahtjevna u fizičkom smislu... - naglašava Lagundžić.

Uostalom, dosta je igrača prošlo taj prvi filter kroz ligu u BiH.

Najteže razbolje bilo je bez kluba. No, sada su u Velenju stvari došle na svoje.

- Nakon duže stanke, sve je opet došlo na svoje. Uživam u nogometu, a valjda tome u prilog idu i statistički podaci o kojima smo pričali na početku. Želim samo da se ovaj rast i dalje nastavi.

Prošao je omladinske školu Hrvatskog dragovoljca i Lokomotive.

- Radio sam s dosta poznatih trenerski imena kao što su Jerko Leko, Kristijan Polovanec, Stjepan Deverić, Toni Golem... Od svih sam ponešto pokupio i naučio. Nadam se da će mi sve to koristiti u daljnjoj karijeri - zaključio je Lagundžić.

