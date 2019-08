Hrgović: Kad se borim, ne volim da su moji najdraži u blizini

Deveti profesionalni meč, u noći na nedjelju (4 sata), Filip Hrgović boksat će u najvrelijem gradu na svijetu. Nakon dolaska u meksički grad Hermosillo, Hrgovića i njegov tim dočekala je temperatura od 42 Celzijeva stupnja, u utorak iznosila je 45, a u srijedu 43 celzijevca.

Sredinom lipnja u tom gradu na sjeverozapadu Meksika izmjereno je 48 stupnjeva pa je taj dan Hermosillo bio najtopliji grad na svijetu. Vrućina je u tom gradu možda veći problem i od zloglasnih meksičkih narkokartela.

Osim sparine, Hrgovića u dvorani C.U.M. očekuje i navijačka vrelina. Kako nam prenosi njegov asistent Bruno Malić, dvorana je rasprodana i očekuje se 11.600 navijača domaćeg teškaša Marija Heredie.

Nije baš toliko opasno

– Negdje sam vidio da ta dvorana ima 9000 mjesta, pa će, očito, biti pretrpana. Inače, ovdje je pakao od vrućine, a kažu mi da ovdje samo dobrostojeći imaju klimu. Nemoguće je biti vani, svi smo stalno u hotelu, osim kada moramo izići zbog promotivnih obveza kao što su javni trening i presica koje Filip dobro podnosi jer shvaća da je i to dio posla.

Osim Brune, za Hrgovića će na licu mjesta navijati samo još članovi njegova tima koji čine njegovi treneri Pedro Diaz i Yousef Hasan, liječnik Osvaldo Nordelo, menadžer Željko Karajica, promotor Nisse Sauerland i njegov pomoćnik Tom Dallas te ljudi iz Matchroom Boxinga, promotorske kuće Eddieja Hearna. Dakako, i dvojica novinara s RTL-a Hrvatska.

Filipove supruge Marinele uz ring neće biti, ona će, zajedno sa svojim roditeljima i prijateljima, na Lošinju strepiti uz mali ekran i izravni RTL-ov prijenos u sitnim nedjeljnim satima. Kada ga pitate zašto kada boksa ne voli da je uz njega supruga ili bilo tko od obitelji, Hrgović u pravilu ovako odgovara:

– Kada su moji najdraži u blizini, ja se onda raznježim, a i brinem se kako su, imaju li kakvih potreba, jesu li sigurni. A istodobno me čeka suparnik koji mi želi skinuti glavu i kojeg moram u tome spriječiti. A da bih u tome bio što efikasniji, moram biti naoštren, a nikako raznježen.

A Hermosillo, kao i bilo koji drugi meksički grad, doista nije posve sigurno mjesto. Možda vas u tom gradu neće nitko pratiti da bi vas opljačkao ili oteo na cesti, no nije nemoguće da naletite na nekog očajnog beskućnika ili pak na oružani okršaj narkokartela i da pri tome budete kolateralna žrtva.

– Nije ovdje tako opasno kako su nam govorili. Niti nas čuva vojska, niti je hotel ograđen – tješi se Bruno.

Posljednji član Hrgovićeva tima stigao je na poprište u srijedu navečer, i to nakon 40 sati puta. U to ime, pomoćni trener Yousef Hasan odmah je svom štićeniku rekao:

– Nemoj sada da borba traje samo minutu kao ona s Corbinom u Washingtonu. Nisam valjda zbog toga putovao 40 sati – našalio se Juki, kako ga zovu, itekako svjestan da je posao najbolje završiti što prije.

Hasan je Hrgoviću iznio svoje mišljenje o “rupama” u Meksikančevoj obrani:

– Heredia lijevu ruku drži dosta nisko, pa ga možeš pogoditi desnim “swingom”, a to je tvoj najjači udarac.

Hasan je inače i klupski trener Nokauta, boksačkog kluba kojem je Filip Hrgović predsjednik i jedini senior. No, zato se u tom mladom klubu jako dobro radi s mladima.

Što me on ima pozdravljati?

– Sve te tri godine bili smo prvaci Hrvatske u mlađim kategorijama, a imamo i dvije europske medalje. Matej Hlača bio je mlađekadetski prvak Europe, a Lovro Pavčec je nedavno osvojio srebro. Mnogi bi boksači htjeli doći k nama, no za njih nemamo kapaciteta jer sam ja jedini trener. Osim toga, bolje desetorica pravih boraca nego 50 polovnih. Koliko je Filip “onaj pravi” dijelom ćemo vidjeti i u borbi s meksičkim jurišnikom Heredijom koji ga silno cijeni pa se s njim pokušao i zbližiti.

– Što me on ima pozdravljati izvan protokola. Tu smo da se borimo, da jedan drugome skinemo glavu. Ne volim se boriti s borcima koji nemaju što izgubiti. Ja sam favorit, a on ide na sve ili ništa – kazao je Hrgović. Bez obzira na to što ima skalp bivšeg svjetskog prvaka Samuela Petera, Heredia je s velikim uvažavanjem gledao svog 11 centimetara višeg suparnika:

– To je za mene borba karijere. Nikad se nisam borio s toliko višim borcem od sebe, ali i nikad nisam izgubio u Hermosillu – poručio je Heredia.•