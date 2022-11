Hoćete i nju kazniti? Njemačka ministrica prkosila šefovima FIFA-e, nisu joj se usudili ništa reći

Pored sportskih u Kataru se ovih dana vode i političke borbe. Cijeli Zapad gotovo jednoglasno ratuje s FIFA-om i domaćinima u Kataru zbog niza razloga. a kulminacija se dogodila kada je krovna nogometna organizacija zabranila kapetanima nošenje trake "OneLove" duginih boja kojom se ističe podrška LGBT zajednici.

Iz tog su razloga njemački nogometaši stavili su ruke na usta tijekom momčadske fotografije uoči utakmice protiv Japana za Svjetsko prvenstvo u skupini E u srijedu odgovorivši tako na FIFA-ine prijetnje sankcijama zbog trake "OneLove".

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Germany v Japan - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 23, 2022 German Interior Minister Nancy Faeser is seen wearing the OneLove armband REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Svi njemački igrači sudjelovali su u gesti pred desecima fotografa na terenu uoči početka utakmice, nakon što je svjetska nogometna organizacija (FIFA) zaprijetila sankcijama sedam europskih momčadi ako budu nosile traku koja simbolizira različitost i toleranciju.

German politician Nancy Faeser sat next to FIFA president Gianni Infantino wearing a OneLove armband. 🌈



She concealed it under a red jacket and then took it off.👏 pic.twitter.com/1XOFa9Lpd0 — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 23, 2022

Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser, koja je sjedila pored predsjednika FIFA-e Giannija Infantina na tribinama, nosila je traku dok je razgovarala s nogometnim moćnicima.Ranije je kritizirala FIFA-u, rekavši da je prijetnja sankcijama pogreška i neprihvatljivo ponašanje.

Foto: Lee Smith/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Germany v Japan - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 23, 2022 German Interior Minister Nancy Faeser is seen wearing the OneLove armband alongside FIFA president Gianni Infantino REUTERS/Lee Smith Photo: Lee Smith/REUTERS

"Ovo nije u redu, kako su nogometni savezi pod pritiskom", rekla je Faeser tijekom posjeta njemačkom FA događaju u Dohi prije utakmice."U današnje vrijeme je neshvatljivo da FIFA ne želi da se ljudi otvoreno zalažu za toleranciju i protiv diskriminacije. To ne pristaje našem vremenu i nije primjereno ljudima."

