'HNS i vatreni su rak-rana svima koji žele rušiti sve što je domoljubno. Livaji se prelila čaša'

Odlazak Marka Livaje iz reprezentacije hrvatskom je izborniku Zlatku Daliću stvorio dodatne probleme u taktičkom smislu. Za utakmice u završnici Lige nacija neće moći računati na Livajinu lucidnost u opasnoj zoni pred protivničkim vratima, individualnu kvalitetu kojom je u stanju jednim potezom riješiti utakmicu. Druga dimenzija problema je što je u ovom slučaju puno toga ostalo u zraku i reperkusije će još dugo trajati.

Riješit ćemo problem

– Mislim da ćemo ovaj problem riješiti bez problema s napadačima koje imamo. Posebice zbog sustava igre kojim mi igramo. Naravno, ne možemo kazati ni da je to potpuno bezbolno. Jer, u nekim varijantama, kada tražimo nekakav preokret u zadnjih pola sata, Livaja je svojom lucidnošću uvijek u stanju donijeti nešto drukčije. Takav igrač uvijek vam jako dobro može poslužiti. Svojim je igrama u Hajduku toliko puta pokazao koliko može biti koristan u svakoj varijanti. S druge strane, imamo tri napadača različitih profila i izbornik Zlatko Dalić ima izbor. Primjerice s Petkovićem, koji ima lucidnost kao i Marko Livaja. Uostalom, na Svjetskom je prvenstvu pokazao da može biti igrač odluke. Imamo polivalentnog Andreja Kramarića, kojemu, doduše, nije najidealnija uloga klasičnog centarfora. No on sasvim sigurno može odgovoriti zahtjevima i u takvoj ulozi. Petar Musa također može donijeti žustrinu, energiju i borbenost. Kada sve to sagledamo, ne trebamo se brinuti – kazao je Nikola Jurčević.

Ovisno o protivniku, jasno je da su u prvom napadačkom planu Bruno Petković i Andrej Kramarić. Petković na poziciji klasičnog centarfora, a Kramarić na desnom krilu, dok je Ivan Perišić siguran na lijevom krilu. Naravno, ako se Dalić odluči za takvu taktičku varijantu. S obzirom na to da će Dion Drena Beljo biti premješten u mladu reprezentaciju, Dalić će drugi put u svom mandatu na klupi hrvatske reprezentacije na veliko natjecanje otići s igračem manje u rosteru. Podsjetimo, zadnji se put to dogodilo 2018. godine kada je otpisan Nikola Kalinić.

– Livajinim odlaskom izgubili smo igrača poteza i opciju više u vrhu napada. Osim što je rasni strijelac, Marko je i odličan razigravač, sigurna opcija u prihvatu dodavanja i igrač koji uvijek ima dva rješenja više od drugih. Šteta što Marko neće biti sudionik završnice Lige nacija. Koliko god neki misle da bi ovo moglo štetiti, upravo sam suprotnog uvjerenja. Ovakvi i slični događaji uvijek dodatno homogeniziraju momčad i ona u pravilu uvijek da više nego uistinu može u najvažnijem trenutku. Drugo je pitanje hoće li to biti dovoljno za pozitivan rezultat u Nizozemskoj. No uvijek vjerujem u naše dečke – istaknuo je Igor Štimac.

Je li možda cijela ova priča pomalo predimenzionirana u neke druge svrhe i jesu li svi akteri postupili onako kako su trebali?

Prelivena čaša

– Naravno da je predimenzionirana. Ali na to smo naviknuti. HNS i vatreni su, otkako postoje, rak-rana svima koji žele rušiti sve što je domoljubno i što predstavlja istinske vrijednosti naše mlade države. Ovo je samo posljedica onoga što se događalo nakon finala kupa kada je Marko pogriješio ponesen euforijom. Tada je najprije Hajduk napravio golem propust jer je izostala hitna reakcija, isprika javnosti i sankcija igraču. Javnosti su se obratili tek šturim priopćenjem nakon upozorenja jednog od glavnih sponzora da će prekinuti ugovor zbog pozivanja na nasilje. HNS-ov propust je odugovlačenje s izricanjem sankcije prema igraču i izostanak reakcije osobe odgovorne za sigurnost koja je pojedincima, koji su u vrijeme treninga reprezentacije imali privilegij biti na tribinama, dopustila da se huliganski ponašaju i isprovociraju igrača. Marko evidentno nije reagirao na prve prozivke, koje su očito trajale dok se čaša nije prelila. Očekujem da se javnosti objave puni podaci osoba koje su sudjelovale u ovome i da im se, sukladno zakonu o ponašanjima na sportskim borilištima, izreknu mjere zabrane – dodao je Štimac.

Na kraju, iz Hrvatskog su nogometnog saveza jučer obznanili da je audijencija kod pape Franje, koja je bila zakazana za petak u Apostolskoj palači u Vatikanu, odgođena zbog operacije kojoj je Sveti Otac jučer podvrgnut u Rimu.