Hit priča kultnog Škota: 'Kupam se u Hrvatskoj na moru, a ispred mene Ancelotti dolazi s jahtom'

Talijanski stručnjak Carlo Ancelotti bio je uspješan tijekom igračke karijere, a istu praksu je nastavio u trenerskoj karijeri gdje se već upisao u povijesti madridskog Reala.

Legendarni škotski nogometaš Duncan Ferguson surađivao je s don Carlom u Evertonu kao pomoćnik, a u jednom razgovoru ispričao je vrlo zgodnu anegdotu koja se dogodila na Jadranskom moru dok je ljetovao u Hrvatskoj.

- Bio je sjajan, super s igračima, dobar taktički, svi su ga voljeli, dobar je čovjek. Svi su ga voljeli. S njim sam se dobro slagao, čak smo išli zajedno na odmor - rekao je bivši napadač Toffiesa pa nastavio:

- Otišao sam na odmor u Hrvatsku, a on me je pozvao i pitao gdje sam. Rekao sam mu da sam na odmoru u Hrvatskoj i samo je rekao: 'Ja dolazim.' Sljedeće što sam video je Carlov brod na horizontu, kao u filmu - rekao je nasmijani Duncan.

Foto: Darren Staples February 6, 2021, Manchester, United Kingdom: Carlo Ancelotti manager of Everton and assistant Duncan Ferguson celebrate the equalising goal during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: 6th February 2021. Picture credit should read: Darren Staples/Sportimage Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Odličan odnos održali su i danas, a nedavno je Ferguson posjetio velikog Carla.

- Ja sam bio sa prijateljom na njegovom brodu, odjednom je tu bio i Carlo sa svojim. Došao je čak u Hrvatsku bio je sa nama. I danas smo u kontaktu, prije tri tjedna dobio sam poziv da dođem u Madrid da gledam trening. Bio sam i kod njega kući nekoliko dana - završio je Ferguson.

