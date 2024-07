Hit-igrač HNL-a otklonio sve sumnje: Ostajem! PSG? To su puste priče, ništa od toga...'

Nogometaši Rijeke prošle su sezone igrali možda i najljepši nogomet u ligi, bili su najstabilniji i obećavali su mnogo, a onda su potkraj prvenstva povukli ručnu. U novi ciklus ulaze s istim trenerom, ali i novim kapetanom i novom desetkom. Toni Fruk (23) istaknuo se kao majstor za asistencije, po tome je pitanju bio i među najboljima u Europi pa je prije početka nove sezone HNL–a dobio veliku čast – nositi dres s brojem 10. Magična je to brojka u nogometu, ali on vjeruje da se s time može nositi.

– Velika mi je čast nositi taj broj u ovakvom klubu. Istina je da je to teret i odgovornost, ali spreman sam za to. U klubu su odlučili da se mogu nositi s time, pa ću to i opravdati.

S obzirom na ovo priznanje, pitamo ga znači li to da ostaje u Rijeci?

– Ostajem, imam ugovor još tri godine. Nije bilo priča oko transfera, barem za sada.

No priča je bilo prije nekoliko mjeseci, i to takvih da ga se povezivalo s PSG-om.

– Ne znam puno o tome, njihov agent je došao i gledao, ali to su puste priče, jako daleko od bilo kakvog dogovora. Tako je vjerojatno pratio i tisuću drugih igrača. No lijepo je čuti da si na dobrom putu. Volio bih ostati u HNL-u, još se smatram mladim igračem. Prošle sezone bio sam jako zadovoljan kako smo momčadski sve odradili, a ove sezone htio bih poboljšati rubriku golova i s Rijekom ostvariti bolji rezultat.

A rezultati neće doći sami od sebe. Zato je momčad odradila dobre pripreme u Austriji.

– Bilo je jako intenzivno. Ovo su jedne od najtežih priprema do sada, ako se mene pita. Puno je tu bilo trčanja, suhe trke, dobro se radilo. Uvježbavali smo nove taktike i akcije koje bi nam mogle dobro doći za prve utakmice za Europu.

Rijeka je tako odigrala nekoliko pripremnih utakmica.

– Protiv Salzburga smo najbolje izgledali na terenu, bili su dobri protivnici s tim da smo igrali gotovo 60 minuta u komadu i igrači su bili jako umorni. Jedva se čekalo da sudac svira kraj, rezultat nam nije bio u prvom planu. Dobro smo izgledali iako nismo kompletni, a i mladima smo davali priliku... – kaže Fruk pa se osvrnuo na atmosferu:

– Atmosfera ja bila odlična, većina igrača od prošle godine je ostala, neki su se vratili s posudbi. Jako smo mlada momčad, možda će nam trebati još koji stariji igrač da napravimo ravnotežu.

S Rijekom je ostao i trener Željko Sopić iako se krajem prošle sezone pisalo da to možda i neće biti slučaj.

– To su sve samo puste priče. Glavnu riječ u svlačionici ima trener, svi ga slušamo, pratimo. Funkcionirali smo do sada tako, tako ćemo i nastaviti. On je jako zadovoljan pripremama.

S obzirom na to da se Rijeka borila za prvenstvo i Kup, pitamo ga kako je to izgledalo u klubu prije odmora, kada je bilo jasno da se ni jedno ni drugo neće ostvariti.

– Trener nam je na kraju rekao da se odmorimo. Što je bilo, bilo je. Idemo sada pokušati sve bolje odraditi. Možda je nama mlađim igračima sve to teže palo, nismo se još nikada našli u takvoj situaciji da se borimo za Kup i prvenstvo. No iskusnijima je to normalno. Nema ništa od toga da tugujemo, treba uprijeti još jače.

Pitamo ga stoga kakve su projekcije za novu sezonu.

– Plan je igrati lijep nogomet i pobjeđivati. Znamo da ova momčad to može. Prošle sezone krenuli smo s 11 igrača na kojima smo i sada ostali. Vjerujem da neće biti promjena taktike i igre, ono što smo radili funkcioniralo je.

Prije početka samog prvenstva 4. kolovoza protiv Lokomotive, Rijeka igra utakmicu drugog pretkola Europske lige. Tu će 25. srpnja ići u goste rumunjskom drugoligašu Corvinulu iz Hunedoara, gradića u jugozapadnoj Transilvaniji. Corvinul domaće utakmice igra u Sibiuu, a svoje mjesto u kvalifikacijama EL-a izborio tako što je kao drugoligaš osvojio Kup u Rumunjskoj, a drugo kolo izborio je nakon što je u dvije utakmice pobijedio Paksi s ukupnih 4:2.

– Analitičari su gledali njihovu prvu utakmicu na pripremama, mi igrači nismo. No idućeg tjedna sve ćemo analizirati i spremiti se za njih. Nećemo nikoga podcijeniti, respektiramo ih maksimalno.

A respekt je svojom igrom u Rijeci Fruk odavno zaradio, nagradio ga je zbog toga i izbornik Hrvatske Zlatko Dalić jer stavio ga je na pretpoziv za Euro u Njemačkoj. Mali korak nedostaje mu da upade u to elitno društvo.

– Suigrači su se šalili i podbadali me na račun mog pretpoziva, kao tu je novi reprezentativac. No nisam razočaran što nisam upao i igrao, ponosan sam što sam bio na pretpozivu. Uostalom, tako je većina igrača i krenula. To mi je vodilja, da znam da sam na dobrom putu. Imamo dobru reprezentaciju, vezni red i konkurenciju, tako da nisam razočaran. Radit ću i dalje i čekati svoju priliku – skromno će Fruk koji priznaje da su on i suigrači ispitivali Marca Pašalića o vatrenima kada se vratio s odmora i priključio klupskim pripremama.

Velika imena dižu rejting lige

– Zanimale su nas neke stvari o reprezentaciji i drugima, kakvi su ti veliki igrači po velikim klubovima. Pitali smo ga o Španjolcima, Rodriju, Yamalu. Rekao je da su odlični, da su tamo gdje i trebaju biti, da su stvarno klasa.

Nas pak zanima što Toni misli o konkurentima u HNL–u, Dinamu s Jakirovićem i Petkovićem te Hajduku koji sada vodi legendarni Gattuso, a u momčadi su Ivan Perišić, vjerojatno i Ivan Rakitić, a spominje se i Edin Džeko...

– Nisam nikad pomislio da ću doživjeti takvo što, da zaigram protiv takvih igrača. To je velika stvar za hrvatski nogomet, da klubovi dovode velika imena i tako dižu rejting cijele lige. Liga je zbog toga napetija, a mi smo motiviraniji. Bit će zanimljivo. No, ne mislim da su ti igrači presudni za naslov i da će oni zbog toga biti dvostruko bolji od nas ostalih. Naravno, vjerujem da će i Dinamo i Hajduk krenuti oštro u početak sezone. Imat će europska natjecanja, bit će važan roster i širina kadra.

Za kraj smo Tonija pitali i kako se nosi sa slavom. Možda nije Rakitić, ali vrlo je popularan u Hrvatskoj. Bio je hit igrač prošle sezone, asistencije su mu uža specijalnost, a ljudi ga sve više prepoznaju.

– Otkad sam došao u Rijeku, to mi se više događa. Tko god me vidi, viče: "Ovo je najbolji asistent, ovo je najbolji asistent". No, volio bih poboljšati i rubriku golova, da ne budu samo asistencije. Želim to sve dići na višu razinu.