Hajdukovci u međusobnom sukobu na terenu: Simbolika situacije u momčadi

I 4:2 poraz od slabašnog Varaždina govori dovoljno, ali najveći simbol trenutne situacije u Hajduku dogodio se u desetak minuta prije kraja susreta 15. kola Prve HNL.

U 81. minuti je Bassel Jradi napravio prekršaj na sredini terena kako bi spriječio napad Varaždina nakon što je Stanko Jurić ranije propustio tog igrača kojeg je Jradi prekršio.

Jradi je jako ljuto gestikulirao prema Juriću, a ovaj mu se suprotstavio. Svađa između Jradija i Jurića je došla do nove razine te je došlo i do naguravanja, no svađu je na vrijeme smirio njihov suigrač Vušković. Jradi je potom dobio žuti karton zbog spomenutog prekršaja.

Ovakve situacije su dokaz loše vibre i energije u klubu s velikom povijesti, ali i čestim problemima. Nadamo se da neće dugo potrajati.