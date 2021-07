Hajdukova legenda: Ovo je najbolji Hajduk u zadnjih 10 godina, možemo po naslov!

Novije Hajdukovo doba uvijek je, uoči početka svake sezone, bilo okupano posebno pozitivnim ozračjem. U stvaranju projekcija, uvijek se napadao naslov prvaka. No, na njega se u Splitu predugo čeka. U sličnom stanju Split je ušao i u ovu sezonu. O toj temi porazgovarali smo sa Zoranom Vulićem.

– Ovo novo slaganje momčadi i energija, jako mi se čine pozitivnim. Čini mi se da bi ova momčad mogla biti kompetitivna. Ostankom Livaje i Kalinića, odnosno dolaskom mađarskog reprezentativca Gerga Lovrencsicsa i Filipa Krovinovića, ova momčad bolja je od one lanjske. No, jedno je na papiru, treba to pokazati na terenu. Dobro mi ovo izgleda, bez obzira na rezultat u prvom kolu i remi s Lokomotivom – počeo je Vulić.

Ima Hajduk i svojim mladih snaga koje će sigurno dati doprinos. Koji vam je mladi igrač po guštu?

Brzo te pokopaju

– Sigurno su to Biuk i Ljubičić. No, drago mi je što je Hajduk vratio Sahitija. Dobrim se pokazao potez da ode u Šibenik u kojem je puno napredovao. Hajduk će s njim profitirati.

Često se zadnjih petnaestak godina događalo da euforiju vrlo brzo zamijeni razočaranje zbog lošijih rezultata...

– To vam je Split. Brzo se uđe u euforiju, a još brže u ono sipino crnilo. No, to je draž igranja u Hajduku, nije to lagano. Kada ide, svi te nose, čim krene nizbrdo, svi te pokopaju. Važno je da momčad bude mentalno jaka.

Koliko ste pratili dosadašnji rad Hajdukova direktora Mindaugasa Nikoličiusa?

– On je u Gorici napravio dobar posao. No, ovdje bih pohvalio predsjednika Lukšu Jakobušića. Sigurno je od sudjelovao u dovođenju Livaje, Kalinića i Krovinovića. On je jedna od najvažnijih karika ovog novog Hajduka.

Nikoličius je, čini se, svoj rad iz Gorice nadogradio novom razinom u Hajduku...

– To se od direktora Hajduka i očekuje. No, uz dužno poštovanje, Hajduk nije Gorica. Hajduk se u HNL-u mora boriti za prvo mjesto, odnosno, biti konkurentan do samoga kraja. Ne mora Hajduk biti prvak, no mora puhati za vrat Dinamu, odnosno momčadima na vrhu. Do zadnjeg atoma snage. To je Hajduk koji navijači poznaju i žele. Ne smije se dogoditi da Hajduk deset godina nije konkurentan.

Kako splitski nogometni krugovi komentiraju Hajduk ovih dana?

– U Splitu je stvoreno pozitivno ozračje, no to igrači i trener moraju pretvoriti u rezultat na terenu. Ali to ozračje, odnosno navijačka energija, nikada nisu bili sporni kada je Hajduk u pitanju.

Može li švedski trener Jens Gustafsson “razumjeti” tu energiju oko Hajduka koja je osnovni preduvjet?

– Vjerujem da može. No, Hajduk nikada nije bio prvak s nekim stranim trenerom na kormilu. Nemojte sada misliti sa sam protiv njega, dapače... Gustafsson dolazi iz hladnijih krajeva, manje temperamentnih. Možemo mi dovesti Guardiolu, ali ako momčad nije dobra, odnosno kompetitivna, ništa ne može napraviti. Hajduku treba prolazak protiv Tobola i pobjeda nad Osijekom. Pozitivno ozračje tada bi moglo otići u nebo.

Može li, dakle, ova splitska momčad napokon prekinuti Dinamovu dominaciju?

Idemo uzlaznom putanjom

– Hajduk je doveo dobra pojačanja. Možda najbolja u zadnjih deset godina. Možda bi trebalo dovesti još jednog defenzivnog veznog i onda bi bilo moguće napasti to prvo mjesto. Posebice ako se Dinamo planira u skupinu Europske lige. No, jako je važno da Hajduk ne smije gledati nikoga, već raditi najbolje što zna. Nemamo što pričati o Dinamu ako mi nismo pravi. Moramo se okrenuti sebi, a ne gledati u tuđi dvor. Hajduk je uvijek bio najbolji kada je ovisio o sebi i svom radu. Tako se mora ući i u ovo prvenstvo, pa što Bog da... Naravno, ne smijete otpisati Osijek ni Rijeku koja je pomladila momčad i uvijek je tu da vam pomrsi račune.

Kako vam se generalno čini naša liga zadnjih godina?

– Ide uzlaznom putanjom, vraćaju se neki stariji igrači koji su podigli kvalitetu, imamo nove travnjake, što je bitno utjecalo na opći dojam. Naravno, nedostaje nam prava infrastruktura. Dva naša najpopularnija kluba igraju na stadionima za koje nisu sigurni hoće li dobiti licencije. Hvala Bogu da Osijek gradi novi stadion. Ključan je impuls koji moramo dati našim omladinskim školama. Moramo podići kvalitetu i uvjete, jer škole su najvažnija stvar ako želimo napraviti novi iskorak. Danas gledam dijete koje je, primjerice, iz Koprivnice putovalo u Split od dva sata ujutro, odigralo utakmicu i isti dan se vratilo nazad. To nisu normalne okolnosti. Naše škole jamstvo su rasta, a ne nekakvi stranci koji dolaze ovdje završiti karijeru.

Vulić je trenutačno, kako sam kaže “na čeki...”

– Čekam, pa što bude. Radim individualno s nekim mladim igračima. Mogu biti ponosan što sam radio s igračima poput Perišića, Vlašića, Pašalića, Petkovića... Ima kvalitetne djece s kojom treba pametno raditi. Jer, iskreno vjerujem da za desetak godina možemo biti svjetski prvaci – optimističan je Vulić.

