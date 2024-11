Hajduk ponovno kreće po Edina Džeku? Miljenik Torcide poslao poruku koja će oduševiti navijače

Puno se o tome pisalo i pričalo proteklog ljeta, no transfer Edina Džeke u Hajduk nije se dogodio. Proslavljeni, sada 38-godišnji napadač turskog Fenerbahčea ostao je u tome klubu, iako se u nekim trenucima činilo da je njegov dolazak na Poljud praktički pitanje dana ili sata. Za razliku od njega, Hajdukov je dres obukao dvije godine mlađi Ivan Rakitić i brzo zadobio simpatije navijača, kao i pozitivne ocjene njegovih nastupa od strane struke i analitičara.

Džeko je već do sada za Fenerbahče ove sezone odigrao 16 nastupa i zabio čak 10 pogodaka. Nije nemoguće da u Hajduku na koncu ipak završi, i to možda već ove zime. U tom pravcu razmišlja i Senijad Ibričić. Miljenik Torcide, nekadašnji igrač Hajduka i suigrač Edina Džeke u reprezentaciji BiH misli da bi na Poljudu sada mogli krenuti u operaciju njegova dovođenja. Otkrio je to prilikom gostovanja u emisiji Sport nedjeljom, gdje je i sam priznao da je radio na Džekinom dolasku u Hajduk minulog ljeta.

"Dao sam sve od sebe. Vjerujte mi, i on je par puta rekao da ima želju, ali od dolaska Mourinha bi bilo teško. Kad hoće nešto, u svakoj prijateljskoj zabije ili namjesti gol. U tom trenutku je rekao da ne razmišlja o tome", izjavio je Ibričić.

Džekin ugovor s Fenerbahčeom vrijedi do kraja aktualne sezone, a zasad ne razmišlja o prekidu karijere.

"Meni je stvarno žao, ali kako stvari odmiču, Hajduk se bori za titulu, a Fenerbahče nažalost neće. Možda treba iskoristiti sad priliku i dovesti ga na zimu. Uvijek gledam s nogometne strane, imaš jednu i drugu sliku. Volio bih zbog njega da bude prvak s Fenerom i najbolji strijelac lige. Ali nekako mislim da će biti teško, već zaostaju", rekao je Ibričić.

Na voditeljevo dodavanje "ali Hajduk s Džekom na polusezoni" Ibričić je rekao: "To je već druga priča. Sada navijam, a onda bih, kao što Bjelica izjavljuje, rekao da će Hajduk biti prvak."