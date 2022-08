Hajduk nije jači, ali je veći klub od Villarreala. Ne vjerujete? Pročitajte ovih pet činjenica

Najteži mogući ždrijeb za Hajduk odlučio je da će splitski klub u četvrtak u 20:45 sati igrati prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Villarreala. Prvi susret igra se u Španjolskoj, ali zbog renovacije Estadio de la Ceramica utakmica se neće igrati u domu "žute podmornice" već na stadionu konkurentskog Levantea u obližnjoj Valenciji.

Hajdukovi nogometaši u utorak su stigli u Španjolsku, a večeras će odraditi prvi trening. Ukoliko splitska momčad izbori bolji rezultat u dvije nadolazeće utakmice ući će u skupinu Konferencijske lige i osigurati europsku jesen. Posljednji put Hajduku je to pošlo za rukom 2010. godine kada je igrao skupinu Europa lige s AEK-om, Anderlechtom i Zenitom.

Europska jesen Hajduku bi donijela minimalno oko tri milijuna eura, a mogao bi računati i na mnogo više budući da UEFA honorira i osvojene bodove te postignute golove.

Ipak, treba racionalno reći da Hajdukove šanse nisu obećavajuće. Villarreal je, naime, ovogodišnji polufinalist Lige prvaka i prošlogodišnji osvajač Europa lige. Recimo, samo u ovogodišnjem pohodu na Ligu prvaka prošli su skupinu u kojoj su bili Manchester United, Atalanta i Young Boys. Zatim su izbacili Juventus i Bayern pa ih je tek u polufinalu zaustavio Liverpool. Trener Unai Emery stavio je tada sve karte na Europu pa je momčad ostvarivala nešto lošije rezultate u La ligi. Villarreal je tako prošlu sezonu završio tek na sedmom mjestu domaćeg prvenstva što ga je odvelo u ovo doigravanje za Konferencijsku ligu.

"Žuta podmornica" u španjolskoj je ligi u tekućoj sezoni odigrala tek jednu utakmicu razmontiravši Valladolid rezultatom 3:0. Hajduk je u međuvremenu odigrao tri prvenstvene (Istra, Varaždin i Dinamo) i dvije europske (Vitoria) utakmice pa se može kazati da je radna temperatura splitskog kluba ipak na nešto višem nivou. No, samo ćemo još dodati ovdje da je Villarreal u pripremnoj utakmici pobijedio talijanski Inter rezultatom 4:2.

U svakom slučaju riječ je o momčadi koja vrijedi enormnih 362 milijuna eura dok Hajdukova momčad vrijedi nešto manje od 50 milijuna eura.

Ne treba zbilja trošiti riječi na učinkovitost Villarreala koji igra moderan, brz i atraktivan nogomet predvođen skupocjenim zvijezdama poput Morena, Pedraze, Foytha, Torresa, Danjume, Pina, Pareja... Tu je i trenerski velikan Emery koji se "kalio" u Arsenalu, PSG-u, Sevilli...

Međutim pitat će se nešto i Hajduk na terenu. Iako mu statistika ne ide u prilog, navijačima ostaje vjerovati u dišpet ali i u veličinu te povijest splitskog kluba koji je pobjeđivao i jače ekipe od Villarreala.

Da Španjolci ozbiljno respektiraju Hajduk svjedoči i Emeryjeva presica na kojoj je rekao:

"Igramo protiv suparnika koji ima jaku klupsku povijest ali i sadašnjost. Vidjeli smo i njihove navijače. Zato ih poštujemo. Gledali smo Hajdukove utakmice i znamo razinu našeg protivnika. Osim toga, poznajemo Hrvate, igrali smo već s Dinamom iz Zagreba. Hajduk je dobra momčad s igračima poznatim na međunarodnoj sceni. Od Livaje preko Kalinića pa sve do Simića. Hajduk je klub koji ima tradiciju, a to svakako zaslužuje respekt", kazao je Emery.

I da, logično je da Villarreal pristupiti s respektom prema Hajduku zbog nekoliko nogometnih činjenica koje nisu presudne za igru na terenu ali ih nitko ne bi smio ignorirati.

1. Osnutak klubova

Hajduk je osnovan 1911. godine, a Villarreal 1923. godine. Hajduk je 1927. osvojio prvi naslov prvaka države, dakle u trenutku dok je Villarreal postojao tek četiri godine.

2. Igranje u elitnom razredu

Hajduk u svojoj dugogodišnjoj povijesti nikad nije ispao iz elitnog natjecanja. S druge strane, Villarreal je najveći dio svoje povijesti proveo u trećoj i drugoj španjolskoj ligi. U La ligi je debitirao tek 1998. godine i to nakon što ga je kupio tamošnji tajkun Fernando Roig (75). Roig je vlasnik tvrtke koja se bavi proizvodnjom keramike "Pamesa" te je suvlasnik lanca supermarketa „Mercadona”. Klub je i nakon dolaska Roiga napuštao elitno natjecanje i to 2000. i 2013.

3. Uspjesi u europskim natjecanjima

Kad je riječ o europskim natjecanjima tu Villarreal stoji odlično. Osvojili su Europa ligu 2021. i dva su puta proteklih godina stizali u polufinalnu završnicu tog natjecanja. U Ligi prvaka došli su dva puta do poluzavršnice, a u starom Kupu UEFA jednom do polufinala.

No, ipak ne treba zaboraviti da je Hajduk jedini domaći klub koji je u suvremenoj Hrvatskoj uspješno prošao skupinu Lige prvaka. Bilo je to u sezoni 1994./1995. I ne samo to, splitski klub do četvrtfinala Lige prvaka, čija se ranija inačica zvala Kup prvaka, stizao je u sezonama 1975./1976. i 1979./1989. Hajduk je igrao i dva puta polufinale Kupa UEFA i to u sezonama 1983./1984 te 1985./1986. Spomenimo još i Hajdukovo polufinale Kupa pobjednika kupova iz sezone 1972./1973.

4. Domaći trofeji

Villarreal nikad u svojoj povijesti nije osvojio španjolsko prvenstvo niti nacionalni kup. Hajduk s druge strane u vitrini ima 18 trofeja kao pobjednik domaćeg prvenstva (od toga šest u suvremenoj Hrvatskoj). Hajduk ima i 16 osvojenih kupova (od toga osam u suvremenoj Hrvatskoj).

5. Navijači i ustroj kluba

Villarreal dolazi iz istoimenog gradića od svega 50 tisuća stanovnika. Klub nema organiziranu navijačku skupinu te Villarrealov stadion prima 22 tisuće ljudi. Poljud prima 35 tisuća ljudi. S druge strane Hajduk ima Torcidu - najstariju navijačku skupinu Europe osnovanu 1950. godine. Također, Hajduk djeluje po modelu narodnog kluba po uzoru na portugalske (Benfica), njemačke (Bayern München) i neke španjolske klubove (Barcelona, Athletic Bilbao...). Sukladno tom modelu članovi odnosno navijači participiraju na demokratskim izborima te biraju upravna tijela u klubu odnosno Nadzorni odbor koji zatim bira Upravu. Hajduk trenutno broji 84 tisuće članova po čemu mu može parirati tek nekoliko klubova na svijetu. To je gotovo trostruko više nego što Poljud prima ljudi. Hajduk ima i oko 11 tisuća pretplatnika, dakle onih navijača koji su izdvojili velik novac za godišnju ulaznicu.

Ovim putem spomenimo kako u puku nerijetko vlada zabluda o tome da takozvani narodni klubovi sprečavaju dotok kapitala u klub pa da samim time gube bitku u visoko komercijaliziranim okolnostima modernog nogometa. To naprosto nije točno jer ti klubovi imaju visoke prihode od donacija, transfera, marketinga, ulaznica, pretplata, članarina, TV prava... U praksi, socios model znači da navijači zadržavaju kontrolni paket dionica (50% +1), a ostatak se može dati na otkup zainteresiranom ulagaču. Dakle, radi se o tome da navijači sprečavaju da klub formalno i pravno postane vlasništvo jedne fizičke osobe ili tvrtke koja je nerijetko motivirana samo brzom zaradom. Riječ je o jednoj vrsti navijačkog jamca da sudbina slavnih i povijesno važnih klubova neće pasti u ruke jedne osobe i ovisiti o njezinim poslovnim rezultatima. Bez obzira na instant uspjeh koji investitori nude.

Može li Hajduk proći Villareal? Da, bez problema 10,10% +

Da, ako bude bilo sreće 39,64% +

Vrlo teško 16,84% +

Nema šanse 33,42% +

>> Pogledajte jednu od asistencija Livaje na Torcida kupu