Hajduk ima novog sportskog direktora! Evo tko će naslijediti Kalinića

Uoči derbija protiv Dinama, Hajduk je pronašao osobu koja će na mjestu sportskog direktora zamijeniti prije par dana otpuštenog Nikolu Kalinića. Nakon njegovog odlaska kružile su brojne spekulacije o tome tko bi mogao biti zamjenik donedavnog igrača bijelih, a poznato je bilo tek da će biti riječ o strancu. Hajduk je i službeno objavio da je riječ o stručnjaku rođenom o Francuskoj. Priopćenje sa službenih stranica kluba donosimo u cijelosti.

"François Vitali novi je sportski direktor Hajduka. Rođen je 19. siječnja 1976. u Francuskoj te iza sebe ima preko 20 godina iskustva u nogometu obavljajući različite funkcije u sportskim segmentima francuskog Lillea, belgijskih Royal Mouscron-Péruwelza i Cercle Bruggea te francuskog Troyesa.

Svoj put u nogometnom menadžmentu započeo je 2003. u Lilleu te se u njihovom sustavu zadržao do 2017. godine. Započeo je kao voditelj skauta akademije, zatim je ubrzo postao voditelj skauta prve momčadi pa sve do projekt menadžera i sportskog direktora kuba. U tom razdoblju Lille je šest puta igrao Ligu prvaka, tri puta Europsku ligu te je po jednom osvojio prvenstvo i francuski kup. Lille je u tom razdoblju bio prepoznatljiv po igračima koji su ponikli u njihovoj vlastitoj akademiji.

GALERIJA Sjećate li se kada je Hajduk u derbiju Dinamu uzeo titulu? Ove trenutke rijetki još pamte

Od 2011. do 2015. godine vodio je sportski segment Royal Mouscron-Péruwelza, belgijskog kluba u vlasništvu Lillea, a klub je u navedenom razdoblju došao od treće do prve belgijske lige. Nakon toga 2017. godine preuzima funkciju sportskog direktora Cercle Bruggea, razvojnog kluba AS Monaca, te je u tom klubu radio dvije i pol sezone. Tri godine kasnije postao je konzultant City football grupe te kao sportski direktor i menadžer Akademije preuzeo Troyes, razvojni klub za mlade igrače Manchester Cityja.

Novi sportski direktor Hajduka posjeduje veliko iskustvo u skautingu i razvoju mladih igrača, te iskustvo rada u razvojnim sustavima velikih klubova. U svijetu nogometa poznat je po prepoznavanju i dovođenju talentiranih mladih igrača, od kojih je svakako najpoznatiji Eden Hazard. Gospodinu Vitaliju želimo srdačnu dobrodošlicu te mnogo sreće i uspjeha u radu."

Podsjetimo, u utorak je Nikola Kalinić otišao s mjesta sportskog direktora nakon nezavidnog početka sezone u domaćem prvenstvu i ispadanja iz europskih natjecanja. Nakon mnogobrojnih kritika na njegov račun, suradnji bivšeg igrača i Hajduka došao je kraj. Međutim, razlaz nije glatko protekao, a u srijedu ujutro je u javnost izašao s mnogim izjavama koje su izazvala popriličnu strku u spliskome klubu. "Od prvog dana sam znao da neće ići u dobrom smjeru. Ljudi koji nadziru Hajduk ne vole klub i nemaju veze s nogometom. Mislim na Nadzorni odbor. Predsjednik mi je nakon tjedan dana mandata pokazivao poruke Aljoše Pavelina protiv mene. Ne znam točno tko me smijenio, predsjednik sigurno nije", rekao je Kalinić i izazvao reakciju predsjednika Ivana Bilića koji je istoga dana sazvao izvanrednu konferenciju.

"Nije mi drago da uopće moramo imati ovu konferenciju. Želim vam reći tri bitne stvari. Imam osjećaj da je današnja konferencija s Nikolom iskorištena za niske razloge. Ne želim se spuštati ispod razine, ali imam osjećaj da je on izmanipuliran. Imam osjećaj da je napravljen na model upravljanja kluba. Angažman i odluka o smjeni Nikole Kalinića je isključivo moja. Odluku sam donio isključivo ja. Savjetovao sam se s upravom i sportskom sekcijom. Odluka o angažmanu Kalinića je bila moja greška iz koje mi je žao. Neću ulaziti u razloge. U nizu situacija je Nikola prešao granice, ljudske i profesionalne. Žao mi je što je Nikola koristio neka imena svojih bivših suigrača i kolega na poslu. Dodatno je poremetio mir u svlačionici", rekao je Ivan Bilić.

Pred Hajdukom je nedjeljni derbi s Dinamom. Plavi su izrazito moćni ove sezone i bijelima će biti teško na gostujućem terenu zaprijetiti dominaciji Dinama koji i dalje igra na krilima prolaska u Ligu pravaka i izrazito širokim kadrom. Upravo je to jedna velikih razlika među dvijema momčadima i ishod poslovanja tijekom nedavno zatvorenog ljetnog prijelaznog roka.

VIDEO Dea Redžić i Edi Džindo razmontirali laži iz Hajduka: Zašto se ne istraži najvažnije pitanje