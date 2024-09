Gvardiol oduševio navijače: 'Čovjek će biti jedan od najboljih ikad, nestvaran je'

Nogometaši Manchester Cityja poveli su pogotkom Joška Gvardiola u 35. minuti utakmice kod Newcastle Uniteda u 6. kolu engleske Premier lige. Fenomenalan gol zabio je hrvatski nogometni reprezentativac nakon što je na dodavanje Jacka Grealisha najprije lažnjakom prevario pola domaće obrane pa zabio u suprotni kut.

Kako to inače biva, odmah nakon Gvardiolova gola uslijedila je lavina reakcija na društvenim mrežama. Ime i prezime vatrenog ubrzo je ušlo u rubriku "trending", što znači da o njegovom čarobnom potezu pišu mnogi.

"Gvardiol prije gola dribla kao da je napadač. Što je ovo bilo? Pa to je senzacija, nemam riječi. Kako je uopće to uspio napraviti? Nevjerojatan je, a čak nije ni pravi lijevi branič", kažu mnogi očarani komentatori na društvenim mrežama.

Mnogi su uvjereni da će Gvardiol postati jedan od najboljih nogometaša svih vremena.

🇭🇷🪄 The composure from Joško Gvardiol (22) in front of goal... 🥶🧊 pic.twitter.com/yzBhzl2YHe