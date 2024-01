Gvardiol među najboljim mladim igračima svijeta: On je elitni spoj sile i nogometne inteligencije

Britanski portal Give me Sports objavio je svoju listu najboljih mladih nogometaša na svijetu. Uvjet za dolazak na listu je bio da igrači imaju najviše 21 godinu. Peto mjesto ljestvice zauzeo je upravo hrvatski reprezentativac, mlada nada Pepa Guardiole i Manchester Cityja te najskuplji branič u nogometnoj povijesti, Joško Gvardiol .

Hrvatski stoper, koji od svog dolaska u Manchester igra na poziciji lijevog beka, pridružio se momčadi engleskog i europskog prvaka za visokih 90 milijuna eura. Give me Sports je ispred njega stavio tek četvoricu: Judea Bellinghama, Eduarda Camavingu, Jamala Musialu i Pedrija. Iza njega su ostale brojne mlade zvijezde.

"City nije toliko dominantan u engleskom nogometu ove sezone, no Gvardiol je sila. Usto, vodio je prošle zime Hrvatsku do svjetske bronce. Ima tek 21 godinu i teško je povjerovati kolika je njegova nogometna inteligencija. On je elitan branič, jak na lopti i svejedno mu je igra li stopera ili lijevog beka. Napadači u Premier ligi imaju težak zadatak kad se nađu nasuprot njemu", pišu Britanci o hrvatskom reprezentativcu.

Najboljih deset

1. Jude Bellingham (Real Madrid)

2. Eduardo Camavinga (Real Madrid)

3. Jamal Musiala (Bayern)

4. Pedri (Barcelona)

5. Joško Gvardiol (Manchester City)

6. Gavi (Barcelona)

7. Cole Palmer (Chelsea)

8. Jeremy Doku (Manchester City)

9. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

10. Endrick (Palmeiras)

