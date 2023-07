Gotovo je! Dinamo je prodao Dominika Livakovića u turskog velikana

Ako ste dobro upućeni u svijet transfera u nogometu, onda znate da je transfer sigurno dovršen ako talijanski stručnjak Fabrizio Romano napiše svoju kultnu frazu "here we go", koju bi najlakše na hrvatski preveli kao "evo ga".

A upravo tu frazu Talijan je iskoristio kod transfera Dinamovog kapetana i hrvatskog reprezentativnog vratara Dominika Livakovića u turskog velikana Fenerbahče.

"Dogovor je postignut između klubova za devet milijuna eura odštete, a i Livaković je ranije dogovorio osobne uvjete s klubom", napisao je najtočniji novinar svijeta kad su transferi u pitanju.

Podsjetimo, Dominik Livaković je u kolovozu 2015. godine potpisao za Dinamo u transferu iz NK Zagreba vrijednom 650.000 eura. Za Dinamo je debitirao u kolovozu 2016. u utakmici s Hajdukom (0:0), a zaključio je također protiv najvećeg rivala i to pobjedom i osvojenim trofejom u Superkupu samo dan prije ove vijesti.

Dominik Livaković to Fenerbahçe, here we go! Deal sealed between clubs with Dinamo Zagreb for €9m 🟡🔵🇭🇷



Personal terms agreed, just waiting to exchange documents then deal done.



🆕🛩️ Becão arrives today in Istanbul to sign the contract while Dušan Tadic is already there. pic.twitter.com/kKH5Bh8K2O