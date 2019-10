HRT ne prenosi gostujuće utakmice Dinama u Ligi prvaka, evo gdje ih gledati protiv Cityja

Došao je i taj dan! Okršaj Dinama s moćnim Manchester Cityjem, utakmica u kojoj ćemo još više saznati o snazi našeg prvaka, koja će nam pokazati koliko su plavi blizu tom svjetskom nogometnom vrhu. Ne, nije to odlučujuća utakmica u ovoj skupini Lige prvaka, to je tek drugo kolo.

No Dinamo nas je prošle sezone, ali i ove u kvalifikacijama i u prvom kolu Lige prvaka natjerao da mu vjerujemo. I kad smo jučer “mahnuli” plavima kad su ulazili u zrakoplov za Manchester, nismo ih ispratili kao momčad koja ide kao glineni golub na sačmaricu. Dosad je protiv velikih momčadi u Ligi prvaka uglavnom bio ‘golub’ koji se razbijen vraćao kući. No u ovaj Dinamo treba vjerovati. To ne znači da će na Etihadu ‘šamarati’ najskuplju momčad kao što su u Maksimiru to napravili Atalanti, ali doista ne očekujemo da su tamo otišli kao topovska hrana Guardiolinim zvijezdama.

Idemo uživati u utakmici

I ono što smo ovih dana čuli od igrača Dinama nudi razlog za optimizam, njihov govor tijela, njihov stav u stilu ‘idemo se potući s njima’ ostavlja dojam da nema straha.

– Kod nas su očekivanja uvijek ista, dati sve od sebe, odigrati dobru utakmicu i pobijediti – kratko je rekao Bjelica pred put u Manchester i odbacio mogućnost straha od tako jakog i velikog suparnika:

– Ma mi idemo uživati u utakmicu, dati sve što možemo. Rekao sam već nakon Rosenborga da me ne zanima deviza ‘važno je sudjelovati’, mi želimo pobjeđivati. To smo pokazali protiv Atalante, to ćemo probati i u svakoj sljedećoj utakmici.

Rukometaši PPD Zagreba igrali su i teško stradali od najskuplje rukometne momčadi Barcelone. No trener Zagreba ustvrdio je da ne igra novac, nego srce. Bjelica se složio s Vujom.

– Sigurno da će nam trebati puno srca, pa i sreće, trebat će nam gotovo perfektna utakmica. Pokušat ćemo iskoristiti sve šanse koje nam se ukažu i onda se možemo nećemo nadati. Da samo novac pobjeđuje u utakmicama, onda bi neki klubovi stalno osvajali Ligu prvaka. Očito novac nije dovoljan, nego treba nešto više. Nadam se da ćemo biti na svojoj pravoj razini.

Kad se pogledaju ta imena igrača Cityja, čovjek se mora zapitati kako se uopće postaviti protiv njih.

– Vidjet ćete kad izađemo na teren, neću vam baš sve odavati. Puno toga pridajete sustavima igre, rasporedu na terenu, a važnije ono što ste spomenuli, važnije je veliko srce – kaže Bjelica.

Guardiola je najavio da će proučiti najbolje strane Dinama, a Bjelica je tražio moguće nedostatke, je li ih uspio naći?

– Ha-ha, morao sam ići 50 utakmica unazad da nešto nađem. Stvarno je teško, u ofenzivi su perfektni, u defenzivi sad imaju malih problema jer su im dva stopera ozlijeđena i tu ćemo tražiti šansu. Analizirali smo ih i pokušat ćemo ih iznenaditi, ali pričati o lošijim stranama Manchester Cityja je nonsens – zaključio je Bjelica.

Teže je protiv Karlovca

No sigurni smo da je Bjelica nešto ‘skuhao’ i za Pepa i da ćemo gledati pametni i hrabri Dinamo kakav u Europi gledamo zadnjih više od godinu dana. Ne očekujmo previše, ne treba sad poletjeti i pomisliti kako će Dinamo prošetati Etihadom, ali plavi dečki otišli su s vjerom u sebe, na to imaju puno pravo i to im nitko ne može oduzeti.

– Nećemo u Manchesteru tražiti što manji poraz, idemo po pobjedu, odigrati najbolje što možemo i nadati se najboljem. Srce imamo, imamo i iskustvo i ne bojimo se koliko god imaju strašne igrače kao što su De Bruyne, Aguero i Sterling – kazao je Nikola Moro koji će se u toj sredini travnjaka “hrvati” s veznjacima Cityja.

– Gledao sam kako igraju, još ću gledati i tko se kako kreće. Ali straha nema, teže je igrati manje utakmice. Jedva sam čekao ovo putovanje. Odlazak na top stadion, puno ljudi, vrhunska atmosfera. Nijedna utakmica nije lagana, ali teže se motivirati protiv Karlovca i Varaždina, ovo je utakmica za gušt. Norwich koji je slavio nad Cityjem? Da, to nam je putokaz, samo moramo raditi ono što nam trener kaže – dodao je Dino Perić.

Gdje pratiti prijenos?

Gostujuće utakmice u Ligi prvaka Dinamo će igrati utorkom što znači da njihove utakmice koje se ne igraju na Maksimiru nećemo moći pratiti uživo na HRT-u. Današnja utakmica počinje u 21:00 sati, a prijenos je na Planetsportu 1. Emisija uoči utakmice počinje u 20:00 sati. Sudac susreta je Serdar Gözübüyük iz Nizozemske.

