Gol Njemačkoj draži mi je i od slavlja na Kutiji

Mario Skorin (35) jedan je od naših najiskusnijih malonogometnih igrača na Svjetskom prvenstvu koje se igra u Lisabonu. Zahvaljujući njegovu pogotku za 2:0 protiv Njemačke, Hrvatska se plasirala u osminu finala. O današnjoj utakmici između Angole i Njemačke ovisi hoćemo li biti prvi ili drugi u skupini. A prvi možemo biti samo u slučaju da Njemačka pobijedi s jednim, dva ili tri pogotka razlike.

Pogodak za cijeli život

– Ovo slavlje nad Njemačkom jednako mi je ako ne i bolje od onog kada sam osvojio Kutiju šibica s momčadi Pizzerija Stari Zagreb-Borongaj lugovi 2016. godine. Ovu zadnju minutu protiv Njemačke i svoj pogodak pamtit ću cijeli život. Ova pobjeda puno nam znači i sad mislim da više nema grča, nema nervoze i možemo doista otići do kraja, čak do finala – rekao je Skorin.

Samo da momčad ne napusti snaga kao u drugom poluvremenu protiv Njemačke.

– Dobro, morali smo se malo povući i braniti tih 1:0 iz prvog dijela. Opet, tu se nešto pitalo Nijemce koji su išli na sve ili ništa. Dobili su ništa – istaknuo je Mario.

I s 35 godina još je uvijek aktivan i u velikom nogometu.

– Trenutačno igram za Lukavec, momčad koja se natječe u Jedinstvenoj županijskoj ligi. Tamo treniram i mlađe dobne kategorije. Ove sezone borimo se za prvo mjesto, imamo vrhunsku momčad. Ovih nekoliko tjedana koliko me nema odigrali su jako dobro i to mi je baš drago. U prošlom kolu ostvarili su pobjedu na gostovanju kod Kupinca. Tko zna, možda sam ih pojačao odlaskom u Lisabon – rekao je Skorin kojem putovanje u Lukavec ne predstavlja velik problem.

– Živim u Novom Zagrebu pa mi nije daleko putovati. Mogao sam igrati u nekom višem nogometnom rangu, ali splet okolnosti doveo me u ovo turopoljsko naselje – naglasio je Skorin koji je svojevremeno igrao u Drugoj hrvatskoj ligi, za Šibenik.

Ima iskustva igranja u Prvoj ligi, ali futsala.

– Igrao sam godinama za Uspinjaču i za Promet-Orkan kada je ta momčad bila na vrhuncu. Iskreno, više volim igrati mali nogomet jer 5+1 ima neku čar. To je sustav na kojem smo odrastali igrajući po raznim turnirima. Futsal je za moj pojam prespor. Ali, eto, oni su se profesionalizirali, dečki u Prvoj ligi igraju za plaću – kaže Skorin.

Hoćete li igrati u prosincu na Kutiji šibica?

Na Kutiji za noćni klub

– Naravno. Slaže se dobra momčad. Igrat ću za jedan noćni klub, a već sada smo četvorica koja su već osvajala Kutiju pa se nadamo visokom plasmanu – rekao je.

Kada ste igrali za Pizzeriju Stari Zagreb-Borongaj lugovi, u momčadi ste kao ključnog čovjeka obrane imali Davora Kanjuha.

– Uh, kada bi on bio ovdje s nama, onda bih sa sigurnošću mogao reći da ćemo doći do finala. Dado je vrhunski igrač, ima odličan pregled igre, neprelazan u obrani, a u nozi ima top. Puca sa svih pozicija, specijaliteti su mu šutevi iz daljine. No on igra Prvu hrvatsku futsal ligu i kao takav ne može igrati ovdje. Opet, imamo ovdje Raca koji jednako dobro igra na njegovu mjestu – naglasio je Skorin.

Naša reprezentacija danas ima slobodan dan, a o današnjoj utakmici Slovenija – Oman te Njemačka – Angola ovisi tko će nam biti suparnik u osmini finala.

– Osobno ne bih volio Sloveniju jer su nam sve to dragi prijatelji, zajedno smo putovali 16 sati do Lisabona. Poljska je jaka, a Oman je prilična nepoznanica – zaključio je Skorin.