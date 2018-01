Gojun: Ne želim da se umisli, ali Cindrić je Messi

Hrvatski rukometaši upisali su i drugu pobjedu na Europskom prvenstvu. Nakon što su u prvom kolu bili bolji od Srbije, danas su u Spaladium Areni svladali Island s 29:22. Junak naše pobjede bio je Luka Cindrić koji je zabio sedam golova.

- Ne bih htio da se Cindrić umisli, ali on je. Svaka mu čast na ovome što je danas radi. Prvo je nas je vukao - rekao je Jakov Gojun.Vrlo dobar bio je is četiri gola.- Nisam baš previše zadovoljan jer u prvom poluvremenu nismo radili ono što smo se dogovorili. Nismo smjeli dopustiti da se nakon tri gola razlike Island vrati u igru. Neke jače ekipe to će kazniti. S druge strane, zadovoljan sam drugim dijelom jer je to ono što je izbornik tražio - rekao je Karačić.Islanđani su se dobro držali u prvom poluvremenu i na odmor otišli sa samo golom minusa (14:13). No, u nastavku se zabranio

- Hvala publici na skandiranju, atmosfera je sjajna. Island je odličan, ali smo ih limitirali sjajnom obranom - rekao je Stevanović.

Igor Vori je dodao:

- Odigrali smo sjajno nakon emotivnog pražnjena u prvoj utakmici protiv Srbije. Još ništa nismo učinili. Sada želimo svladati Švedsku i prenijeti četiri boda u drugi krug.