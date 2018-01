U Splitu nas vole kao Hajduk, mi smo reprezentacija koja smije doći ovdje

Hrvatski izbornik Lino Červar nakon pobjede nad Islandom (29:22) još je jednom pohvalio Splićane i atmosferu u Spaladium Areni.



- Ne znam kako zahvaliti Splitu. Mi smo sada ravni Hajduku, ako ćemo se šaliti. Ali, tako voljeti ove dečke... Split je stvarno sportski grad koji zna što znači borba i pošten odnos - rekao je Červar.



Nakon toga je rekao nešto što je očito išlo na račun nogometne reprezentacije.



- Ponosan sam da smo loptačka reprezentacija koja može doći u Split i nikad neću dozvoliti da se to promijeni - rekao je Červar te naglasio:



- Sport ujedinjuje našu državu. Reprezentaciju ne možeš kupiti. Možeš kupiti klub, ali reprezentacija igra za čast.

Červar je bio zadovoljan pobjedom nad Islandom, no nije bio euforičan već je naglasio kako je to tek druga stepenica na putu do cilja.

- Htio bih čestitati igračima, djelovali smo kao momčad kad smo ostali bez lidera. Sjajna splitska publika nas je gurala do pobjede, a drago mi je zbog zajedništva u sportu jer mnogi su nam ovih dana izrazili potporu. Čak su nam nogometna i vaterpolo reprezentacija zaželile sreću - kazao je nakon utakmice Červar za RTL te dodao:

- Vidite u kakvoj smo situaciji, ostali smo bez Duvnjaka, ali drži nas ljubav i odlični odnosi u momčadi. Mi smo kao obitelj.

Potom se osvrnuo na Islanđane.

- Radili su nam probleme u prvom poluvremenu, a u drugom smo vukli dobre poteze. Ali, kažem, ovo je samo druga stepenica.

Nije želio isticati pojedince.

- Momčad je najbolji igrač. Ubuduće moramo rasporediti dobro snage, racionalnije odigrati, bolje moramo djelovati u tranziciji i obrani.

U posljednjem kolu prvog kruga očekuje nas Švedska.

- Bit će teško protiv Švedske. Ako ćemo se vraćati u obranu kao protiv Islanda onda neće biti dobro. Pozivam publiku da nas odvede do nove pobjede kako bismo četiri boda prenijeli u drugi krug - zaključio je Červar.